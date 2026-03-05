SASの資産負債管理（ALM）ソリューションが金融サービス企業のリスクとリターンの最適化を支援





データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、Chartis Research社が実施した最新の資産負債管理（ALM）市場分析において、全6カテゴリーでリーダーに選出されました。SASがChartis社の調査でALM全カテゴリーのリーダーに選出されるのは3年連続です。詳しくは、Chartis社の最新レポート「ALM Solutions, 2025: Quadrant Update」（ https://www.sas.com/en_us/news/analyst-viewpoints/chartis-risktech-quadrants-asset-liability-management.html ）を参照ください。

ALMとはかつてALMは単なるレポート機能と捉えられていましたが、現在では銀行や金融機関にとって市場・信用・資本・流動性の相互作用を管理する上で重要な戦略的機能と認識されています。経済環境の変動が激しい現在、高度なALM分析への需要は一段と高まっています。銀行や金融機関はALMを活用し、金利リスクや流動性リスクなどの資産と負債のミスマッチを管理することで、リスクとリターンのバランスを最適化しています。SASのリーダー選出は6回目Chartis社のチーフリサーチャーであるシダルタ・ダッシュ（Sidhartha Dash）氏は、次のように述べています。「SASが当社のRiskTech Quadrantsに選出された根拠は、そのALMソリューションの完全性です。SASの包括的なALM機能は、あらゆる規模の銀行や金融サービス企業との数十年にわたるリスク管理の経験、中核となるデータ／AIプラットフォームであるSAS Viya（ https://www.sas.com/ja_jp/software/viya.html ）、データ管理の専門知識、そして深い分析・モデリング機能という強固な基盤に基づいています」SASは、Chartis社により以下のカテゴリーでリーダーに選出され、下記の通り、ベンダー分析（ https://www.sas.com/content/dam/sasdam/documents/20250124/vendor-analysis-sas-alm-solutions-2025.pdf ）において述べられています。資産負債管理（ALM）ソリューション：ALM分析、特に行動分析は、SASの全分野における強みの鍵となっています。金利モデリング、特に信用が金利に与える影響（およびその逆）をモデリングするSASの機能は、この分野で最も洗練された技術の一つです。資金移転価格（FTP）ソリューション：SASは、クラウドネイティブなSAS Viyaを基盤に、エンドツーエンドのFTPライフサイクルに対応する高性能フレームワークを構築しています。他のALMソリューション（多次元キャッシュフローモデリング、シナリオおよびストレステスト、貸借対照表予測など）とも機能を共有しながら、包括的なFTP手法を提供しています。流動性リスク管理（LRM）ソリューション：SAS Viyaは、分散したデータストリームを統制された高頻度分析環境に統合することで、堅牢なLRMフレームワークを提供しています。この分野におけるSASの最高水準の機能は、その高度なデータ管理、データリネージ、およびデータ統合環境に由来します。資本およびバランスシート最適化ソリューション：SAS Viyaは、高度な最適化機能をリスク理論や一般均衡理論といった経済理論と統合し、金融機関のポートフォリオ構造の再定義を支援しています。このプラットフォームにより、金融機関は信用リスクの推移と金利変動性の双方に同時に対応することが可能となっています。ヘッジングおよびリスク管理ソリューション：SASの最適化技術を、ALM、市場リスク、流動性分析と組み合わせることで、このプラットフォームは高度なヘッジング最適化機能と先進的な分析機能を提供しています。財務計画・分析（FPA）ソリューション：高性能データ管理と多次元財務分析を統合した、透明性のあるルール駆動型フレームワークを提供するSASの機能は、このカテゴリーにおいて最高水準にあります。Chartis社が発表した「ALM Solutions, 2025: Quadrant Update」において評価対象となった32社のベンダーのうち、SASは3つのカテゴリー（ALM、LRM、資本・貸借対照表最適化ソリューション）のサービスの完全性において単独で最高評価を獲得し、別のカテゴリー（FTPソリューション）でも他社と最高評価を分け合いました。このChartis社のクアドラントレポートでは、各ベンダーのソリューションの幅と範囲が評価され、提供内容の完全性がスコアで表されます。ALMおよびリスク管理のためのSASSASは、その幅広く奥深いリスク管理ソリューションの一環として、資産・負債リスク管理（ALM）（ https://www.sas.com/ja_jp/solutions/risk-management/solution/asset-liability-management.html ）の改善に役立つ統合システムを提供しています。これにより、企業はバランスシートを能動的に管理し、他のリスク活動と連携させることが可能になります。SASの製品は、金利リスクと為替リスク、流動性ストレステストとシミュレーション、リスクベースの資金移転価格分析、規制報告など、幅広いALM機能をサポートしています。SASのリスク管理ソリューション（ https://www.sas.com/ja_jp/solutions/risk-management.html ）には、ALMのほか、信用リスク管理、企業ストレステスト、予想信用損失、リスクガバナンス、保険リスク管理が含まれます。SASの各ソリューションにより、銀行や金融機関はリスクを意識する文化を確立し、資本と流動性を最適化し、規制要件を効率的に満たすことが可能になります。テクノロジーと業界におけるリーダーシップSASは、Chartis社の他のランキングでも好成績を収めています。リスク管理テクノロジーに関する世界最高峰のランキングである「Chartis RiskTech100, 2026」（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/october/risktech100-2026.html ）では、総合第2位（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/october/risktech100-2026.html ）となり、カテゴリー別では、銀行業務向けAI、バランスシートリスク管理、行動モデリング、資本最適化、エンタープライズストレステスト、IFRS 9、モデルリスク管理といった7つのソリューションカテゴリーで最上位を獲得しました。SASはさらに、Chartis社の最新レポート「Credit Risk Management Solutions」（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/october/chartis-credit-risk-management-leader.html ）でも、信用リスク管理市場の7つの部門でカテゴリーリーダーに選出されています。SASのリスク、不正、コンプライアンスソリューション担当シニアバイスプレジデントであるスチュ・プラッドリー（Stu Bradley）は、次のように述べています。「Chartis社によるこの度の評価は、エンドツーエンドなALM機能の提供に向けた当社の投資の妥当性を裏付けるものであり、SASが金融機関に対し、単にリスクに対応するだけでなく、常に先手を打ってリスクを最小化するための支援を行うというコミットメントを証明するものです。金融業界が変動する金利の動向と経済の逆流を乗り越えようとしている中、SASはキャッシュフローとバランスシートのリスク管理を能動的に行い、かつ複雑性を競争優位性へと転換するために必要な高度な分析機能と、AIを活用したインサイトを提供します」銀行が直面しているリスク管理に関する課題と、より効果的なバランスシート管理戦略を構築するための具体的な手順を知りたい方は、SASのホワイトペーパー「Journey to an integrated balance sheet」（ https://www.sas.com/en/whitepapers/journey-to-an-integrated-balance-sheet.html ）をダウンロードしてください。*2026年2月18日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2026/february/chartis-alm-leader.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。SASについてSASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。