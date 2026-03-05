「freee会社設立」、2026年2月の制度改正に伴い「休日設立」の指定機能を提供開始











フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、会社設立に必要な書類を無料で作成できるプロダクト「freee会社設立」において、2026年2月に施行された商業登記規則の改正に対応したことをお知らせします。本対応により、ユーザーは土日・祝日、年末年始などの行政機関の休日であっても、自身が希望する特定の日を会社の設立日として指定することが可能になります。