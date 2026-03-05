こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「freee会社設立」、2026年2月の制度改正に伴い「休日設立」の指定機能を提供開始
~「記念日」「大安」「1月1日」など土日・祝日の会社設立が可能に ~
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、会社設立に必要な書類を無料で作成できるプロダクト「freee会社設立」において、2026年2月に施行された商業登記規則の改正に対応したことをお知らせします。本対応により、ユーザーは土日・祝日、年末年始などの行政機関の休日であっても、自身が希望する特定の日を会社の設立日として指定することが可能になります。
■商業登記規則の改正に即時対応し、自由な起業日設定を実現
フリー株式会社が提供する「freee会社設立」は、商業登記規則の改正に基づき、土日・祝日等の休日を設立日として指定できる新機能の提供を開始しました。これまでの商業登記実務では、会社の設立日は法務局の開庁日に限定されており、土日や祝日を設立日とすることができませんでしたが、今回の制度改正により、一定の要件を満たすことで申請者が特定の休日を登記日（設立日）として指定することが可能となりました。
■365日、自分らしい設立日の選択を可能に、起業家の第一歩を支援
本対応により、ユーザーは「大安」や「一粒万倍日」といった吉日、あるいは夫婦や家族の記念日が土日・祝日に重なる場合でも、その日を正式な会社設立日として選択できるようになります。
制度改正で新たに求められる「行政機関の休日を登記の日とすることを求める旨」および「その求める登記の日」といった特記事項の記載もシステム上で自動生成されるため、ユーザーは煩雑な書類作成の手間をかけることなく、希望通りの設立日に向けたスムーズな申請が可能です。freeeは、本対応を通じて、起業家がより自分らしい形でビジネスの第一歩を踏み出せる環境を支援してまいります。
■「freee会社設立」について
画面の案内に従って必要事項を入力することで、会社設立に必要な書類を無料で作成できるサービスです。また、書類作成後の各種申請についても、どこに提出するのか、どのような作業が必要なのかを丁寧にガイドし、会社設立に関する情報収集の手間を削減できます。
freee会社設立：https://www.freee.co.jp/launch/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
URL：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
Tel&SMS: 090-3384-7282 E-mail: pr@freee.co.jp
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
Tel&SMS: 090-3384-7282 E-mail: pr@freee.co.jp
