2026年3月5日



PwCリスクアドバイザリー合同会社





PwCリスクアドバイザリー、次期代表執行役を発表

PwCリスクアドバイザリー合同会社（代表執行役：山上 眞人）は、次期代表執行役に那須 美帆子を選出し、2026年4月1日付で就任予定であることを発表します。山上 眞人は2026年3月31日付で代表執行役を退任します。次期代表執行役となる那須 美帆子は次のように述べています。「ガバナンス強化や不正リスクに対する社会的関心が高まる中、企業にとって『信頼』の確保は経営の最重要アジェンダの一つであり、健全な資本市場の発展のために不可欠なインフラです。当社は、クライアントの信頼確保に貢献すべく、危機対応、不正調査、コンプライアンス、デジタルフォレンジックス、サイバー、データアナリティクス、AI等の多様な領域のプロフェッショナルが集結し、高度なフォレンジックサービスを提供するとともに、不正の未然防止にも鋭意取り組んでおります。今後もPwCのPurpose（存在意義）である『社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する』の実現に向け、PwCグローバルネットワークがもつインダストリーの知見およびシームレスな対応力を活かし、クライアントの皆様にとって真に価値のある解決策を追求してまいります」現代表執行役の山上 眞人は次のように述べています。「当社設立以来、PwC Japanグループ全体としてクライアントの皆様の『信頼』構築に寄与すべく、フォレンジックサービスの強化に取り組んでまいりました。変化の激しい時代の中、健全な資本市場の発展のためには、企業の自助努力に留まらず、ときには高度な専門性をもったプロフェッショナルのサポートが必要となる場合があります。後任の代表執行役には、フォレンジック業界で培ってきた高い専門性とクライアントサービスへの情熱に大きな信頼を寄せております。新たなリーダーシップとビジョンにより、クライアントの皆様の重要課題や社会問題に対して解決策を提示し、当社もともに成長させていただくことを期待しております」【2026年4月1日付 次期代表執行役 経歴】那須 美帆子（なす みほこ）公認会計士1996年11月 KPMGピートマーウィック（当時）ニューヨーク事務所入所2000年 7月 メリルリンチ日本証券株式会社（当時）入社2002年 4月 東京共同会計事務所入所2003年 4月 公認会計士登録2005年 8月 ゴールドマン・サックス証券（当時）入社2008年 3月 株式会社ファンドクリエーション勤務2009年 4月 金融庁証券取引等監視委員会事務局課徴金・開示検査課（当時）入職2013年 7月 新日本有限責任監査法人（当時） FIDS（不正対策・係争サポート） 入所2018年 3月 PwCあらた有限責任監査法人（当時）入所2019年 7月 PwCアドバイザリー合同会社に転籍2020年 7月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー就任2024年 3月 PwCリスクアドバイザリー合同会社 執行役員就任2026年 4月 PwCリスクアドバイザリー合同会社 代表執行役就任予定※プロフィール写真については以下の URL よりご参照くださいダウンロード期限 : 2026年5月5日