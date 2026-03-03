こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「さらさらとける BOTTLE de STICKS」シリーズを、3月16日（月）に新発売
スティック1本でサッと簡単！いつでもどこでもマイボトルに最適なお茶が作れる
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、お湯はもちろん冷水でもすぐ溶ける、マイボトルに最適なスティックタイプのインスタント製品「さらさらとける BOTTLE de STICKS」シリーズ4種（「お〜いお茶 抹茶入り緑茶」「同 LEMON GREEN」「健康ミネラルむぎ茶」「かりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」）を、3月16日（月）に新発売いたします。
「さらさらとける BOTTLE de STICKS健康ミネラルむぎ茶」は、忙しい朝や子ども用にもすぐに作れて、水分補給にぴったりのスティックタイプのインスタント麦茶です。カフェインゼロなのでカフェインを気にする方でも安心してお飲みいただけます。
「さらさらとける BOTTLE de STICKSかりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」
「さらさらとける BOTTLE de STICKSかりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」は、黒豆のやわらかい香りと甘みを感じるスティックタイプのインスタント黒豆茶です。家の中で過ごすときにもぴったりで、カフェインゼロのため、時間を気にせずお飲みいただけます。
【製品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2571/129621/129621_web_1.png
（※）伊藤園調べ n=34,300
近年、インスタント製品の品質が向上したことや時間のない中でも手軽においしいお茶を楽しみたいというニーズの増加により、インスタント市場が拡大しています。節約志向や環境配慮も広まり、マイボトルや水筒保有者のうち約7割が週1回以上使用する（※）など日常的な利用が広く浸透しています。加えて、デザイン性に優れた高級マイボトルの需要も伸長しており、ファッションやライフスタイルの一部として取り入れる方が増えています。このような背景から、スティック1本でマイボトル用のお茶を手軽に作れる「さらさらとける BOTTLE de STICKS」シリーズを新たに発売します。
本シリーズは、マイボトルに水やお湯を注ぐだけで手軽に作ることができる、マイボトル用のインスタント製品です。これからの暑い時期の日常的な水分補給にもぴったりな、すっきりとした味わいと飲みやすさが特長です。パッケージには、飲用シーンをイメージしやすいイラストを採用し、持ち運びにも便利なスティックタイプのため、職場や外出先など多様なライフスタイルに合わせてお楽しみいただけます。また、個包装（1本）単位でもご購入できるため、本シリーズをより気軽にお試しみいただくことが可能です。
これまでも当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、日本の文化であるお茶を広めるとともに、お茶のさらなる価値向上を図ってまいります。
本シリーズは、マイボトルに水やお湯を注ぐだけで手軽に作ることができる、マイボトル用のインスタント製品です。これからの暑い時期の日常的な水分補給にもぴったりな、すっきりとした味わいと飲みやすさが特長です。パッケージには、飲用シーンをイメージしやすいイラストを採用し、持ち運びにも便利なスティックタイプのため、職場や外出先など多様なライフスタイルに合わせてお楽しみいただけます。また、個包装（1本）単位でもご購入できるため、本シリーズをより気軽にお試しみいただくことが可能です。
これまでも当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、日本の文化であるお茶を広めるとともに、お茶のさらなる価値向上を図ってまいります。
