「さらさらとける BOTTLE de STICKS」シリーズを、3月16日（月）に新発売

左から「さらさらとける BOTTLE de STICKSお〜いお茶 抹茶入り緑茶」、「同 お〜いお茶 LEMON GREEN」、



「同 健康ミネラルむぎ茶」、「同 かりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」スティック5本入り

























近年、インスタント製品の品質が向上したことや時間のない中でも手軽においしいお茶を楽しみたいというニーズの増加により、インスタント市場が拡大しています。節約志向や環境配慮も広まり、マイボトルや水筒保有者のうち約7割が週1回以上使用する（※）など日常的な利用が広く浸透しています。加えて、デザイン性に優れた高級マイボトルの需要も伸長しており、ファッションやライフスタイルの一部として取り入れる方が増えています。このような背景から、スティック1本でマイボトル用のお茶を手軽に作れる「さらさらとける BOTTLE de STICKS」シリーズを新たに発売します。本シリーズは、マイボトルに水やお湯を注ぐだけで手軽に作ることができる、マイボトル用のインスタント製品です。これからの暑い時期の日常的な水分補給にもぴったりな、すっきりとした味わいと飲みやすさが特長です。パッケージには、飲用シーンをイメージしやすいイラストを採用し、持ち運びにも便利なスティックタイプのため、職場や外出先など多様なライフスタイルに合わせてお楽しみいただけます。また、個包装（1本）単位でもご購入できるため、本シリーズをより気軽にお試しみいただくことが可能です。これまでも当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、日本の文化であるお茶を広めるとともに、お茶のさらなる価値向上を図ってまいります。【製品特長】「さらさらとける BOTTLE de STICKSお〜いお茶 抹茶入り緑茶」「さらさらとける BOTTLE de STICKSお〜いお茶 抹茶入り緑茶」は、国産茶葉100%を使用した緑茶のうまみとすっきりした味わいが特長のスティックタイプのインスタント緑茶です。アウトドアやスポーツ時でも持ち運べて、マイボトルで手軽にお楽しみいただけます。「さらさらとける BOTTLE de STICKSお〜いお茶 LEMON GREEN」「さらさらとける BOTTLE de STICKSお〜いお茶 LEMON GREEN」は、レモンの爽やかな香りで落ち着くスティックタイプのインスタント緑茶です。オフィスのウォーターサーバーでもサッと手軽にお楽しみいただけます。「さらさらとける BOTTLE de STICKS健康ミネラルむぎ茶」