freee、大手金融機関と業務提携し、不測の事態からスモールビジネスの経営を守る「freee債権保証」を3月3日より提供開始

freee、大手金融機関と業務提携し、不測の事態からスモールビジネスの経営を守る「freee債権保証」を3月3日より提供開始