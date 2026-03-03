こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee、大手金融機関と業務提携し、不測の事態からスモールビジネスの経営を守る「freee債権保証」を3月3日より提供開始
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社三井住友銀行、みずほファクター株式会社、三菱UFJファクター株式会社と業務提携し、取引先の信用チェックがまとめて簡単にでき、不測の事態からスモールビジネスの経営を守る「freee債権保証」の提供を3月3日から開始します。
■freeeが大手金融機関と業務提携することでスモールビジネスの方でも、取引先の信用チェックをまとめて簡単にオンラインで申し込みが可能
「freee債権保証」は、スモールビジネスを中心としたfreeeユーザーが信用懸念のある取引先の与信チェックや複数の金融機関・保証会社への審査依頼や結果比較を可能とするプロダクトです。保証会社となる株式会社三井住友銀行、みずほファクター株式会社、三菱UFJファクター株式会社とfreeeが業務提携を行い、スモールビジネスの方でもfreeeを通じて簡単に大手金融機関へ申し込みしやすい体験を提供します。
「freee債権保証」を通じて、まとめて簡単に審査依頼でき、提携先の各大手金融機関による保証サービスが提供されることで、大手水準の「安心」をスモールビジネスの方々へお届けします。
URL：https://www.freee.co.jp/debt-guarantee/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
ホームページ：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
