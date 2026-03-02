3月14・15日AKOMEYA TOKYOで開催！「お米と生物多様性POPUP＆トークイベント〜シギの恩返し米の挑戦〜」

「シギの恩返し米」は佐賀県・東与賀で、美しい自然や生きものと共生しながら、生物多様性を守り、農業を持続可能なものにしていく未来を目指して育まれたお米です。3月14日（土）・15日（日）に開催するPOP UP SHOPでは、「シギの恩返し米」生産者による試食販売や、活動の様子・生きものについてのパネル展示を通して、プロジェクトに込めた想いや背景をお伝えします。

















2024年の試食販売の様子

















また、WWFジャパン公式オンラインショップ「PANDA SHOP」による環境に配慮したグッズ販売も予定しています。