¡Ú¿¹¥È¥é¥¹¥È¡ÛÊªÎ®»ÜÀß»ö¶È¤Ø»²Æþ
ÄÂÂßÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤ò¥¨¥¹¥ê¡¼¥É¥°¥ë¡¼¥×¤È¶¦Æ±³«È¯¡¡¡Ö¿À¸ÍÏ»¹ÃMT Logi Cold¡×½×¹©
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥¹¥ê¡¼¥É¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÎÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎäÅà¡¦ÎäÂ¢µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÄÂÂßÊªÎ®»ÜÀß¡Ö¿À¸ÍÏ»¹ÃMT Logi Cold¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊªÎ®»ÜÀß»ö¶È¤Ï½é¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë½×¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Ë»ñ¤¹¤ë¹¥µ¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÊªÎ®»ÜÀß»ö¶È¤Ë»²Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÎ®»ÜÀß¤Î¼ûÍ×¤Ï½¾Íè¤«¤é·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¿©ÉÊEC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤ÎÏ·µà²½¤äÎäÇÞµ¬À©¶¯²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê·úÂØ¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤Ï¼«¼Ò½êÍ»ÜÀß¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·úÃÛÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¼«¼ÒÊÝÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÊµòÅÀÀïÎ¬¤ò¤È¤ëÊªÎ®²ñ¼Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÂÂßÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤âÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ÜÀß¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÊªÎ®¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¹¥Ä´¤Ê¶áµ¦·÷¤ÎÃæ¤Ç¤âÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¡Ê¿À¸Í¹Á¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢´ØÀ¾¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£ºå¿À¹âÂ®£µ¹æÏÑ´ßÀþ¡ÖÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉËÌ¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó£²Ò¤È³¤±¿¡¦Î¦±¿¤ÎÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¡¢²Ã¤¨¤ÆÂçºåÏÑ´ßÆ»Ï©À¾¿Éô¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï»¹Ã¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉËÌ¸ý¡×±Ø¤«¤éÌó 1.5 Ò¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡·úÊª¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑÌó 12,900Ö¤ÎÃÏ¾å£´³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢²¹ÅÙ²ÄÊÑ¼°¡Ê-25¡î¡Á5¡î¡Ë¤ÎÎäÅàÎäÂ¢µ¡Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±³¬¤Ë¤Ï15 Âæ¤ÎÂç·¿¡Ê10t¡Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ±»þ¤ËÀÜ¼Ö²ÄÇ½¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÆþ½Ð²Ù¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢¹°èÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´ûÂ¸¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¤¿»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¿À¸ÍÏ»¹ÃMT Logi Cold»ÜÀß³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128561/128561_web_1.png
¢¨¹ñ¤ÎÉ¸½àÈÇ CASBEE¡Ê·úÃÛ´Ä¶Áí¹çÀÇ½É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¡¢¿À¸Í»ÔÆÈ¼«¤Î´ð½à¤ò²Ã¤¨¤¿¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¡£BEE¡Ê´Ä¶¸úÎ¨ÃÍ¡Ë¡á1.5¡Á3.0 ¤Î·úÃÛÊª¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡Ê2¡Ë¼þÊÕÃÏ¿Þ
¥¨¥¹¥ê¡¼¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.eslead.co.jp/
¡¡¥¨¥¹¥ê¡¼¥É¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Û¤«¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀì¶ÈÂÎÀ©¤«¤é»ö¶ÈÎÎ°è¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¤ÎÁí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mori-trust.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Ê£¹ç³«È¯¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º»ö¶È¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¡×¡ÖÅê»ñ»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡¦³¤³°¡Ë¡×¤Î3»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°52Åï¤Î¥Ó¥ë¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢36¥ö½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ê2026Ç¯3·î¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÃ´Åö¡§ÅÏÉô¡¦º´Èª
TEL¡§03-6435-8433
MAIL¡§koho@mori-trust.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹URL
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260302/
