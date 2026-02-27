実践女子大学×二子玉川エクセルホテル東急。３月１日の企業説明会解禁に合わせた応援宿泊プランの特典に、学生が企画・商品化したストッキングが採用されます。

