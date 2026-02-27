こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋大学の就職・キャリア支援特設サイトを公開 〜「Empower You ひとりにしない。ともに歩もう。」のメッセージとともに伴走型のキャリア支援の取り組みを紹介します〜
東洋大学（東京都文京区／学長・矢口悦子）は、本学のキャリア支援の取り組みを広く発信する特設Webサイトを2026年2月27日に開設しました。本サイトでは、就職活動の早期化や情報過多、進路の多様化が進む現代において、学生一人ひとりにどのように向き合い、どのような支援を行っているのかを、具体的なプログラムや支援体制等を交えながら、分かりやすく発信してまいります。
東洋大学就職・キャリア支援特設サイト： https://www.toyo.ac.jp/campuslife/career/
東洋大学では“主活力（しゅかつりょく）”の育成を掲げ、キャリア支援を行っています。主活力とは、「主体的に活動できる力」、すなわち自ら考え、自ら選び、自らの人生の方向性を決めて行動できる力を指します。
本学の創立者井上円了は、「諸学の基礎は哲学にあり」と説き、物事の本質を自ら考え抜くことの重要性を訴えました。答えのない問いに直面した時、他人の考えに流されるのではなく、自分で思考を巡らせて解決の糸口を見出す、この「哲学する姿勢」をキャリア形成に応用したものが、私たちの考える「主活力」です。
さらに、学生一人ひとりに伴走することを大切にしている本学の就職・キャリア支援において新たに「Empower You ひとりにしない。ともに歩もう。」というメッセージを伝えることにしました。変化の激しい時代において、正解は一つではありません。だからこそ東洋大学では、学生一人ひとりの不安や迷いに丁寧に寄り添い、対話を重ねながら、学生自身が納得できる進路選択へと導く伴走型の支援を実践していく強い想いを表現しました。
■特設サイトコンテンツ（一部）
＜就職・キャリア支援のイベント紹介＞
卒業生とのトークイベントや学内企業説明会、東洋大学独自のキャリア支援プログラム「Meet & Connect」や「UP講座」など、学生のキャリア形成を支える多彩なイベントをご紹介しています。
＜ケース別のサポート紹介＞
東洋大学では、学生一人ひとりに寄り添い、共に歩む「伴走型」のサポートを提供しており、いくつかのケースをご紹介しています。
＜卒業生インタビュー＞
就職・キャリア支援を活用し、実際に社会で活躍する卒業生たちのリアルな声をお届けします。
【学校法人 東洋大学について】
東洋大学は1887年に哲学者 井上円了により「哲学館」として創立され、「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知徳兼全」を建学の精神としています。創立者の志を受け継ぎ、東洋大学の教育理念である「物事の本質に迫って深く考え、考察を重ねること」を基礎とし、科学する力、実践する力を育てることで、地球社会の様々な課題に取り組む力を養うことを目指しています。
2025年度現在、白山、赤羽台、川越、朝霞キャンパスに14学部51学科専攻と大学院15研究科を擁する総合大学へと発展しました。
＜東洋大学HP＞ https://www.toyo.ac.jp/
【本件に関する報道関係の方からの問い合わせ先】
東洋大学 総務部広報課TEL：03-3945-7571 MAIL：mlkoho@toyo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
