¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
éðÀî¼Â²Ö¤ÎÁÏºî¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò¡¢3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êDDDART²¼ËÌÂô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£éðÀî¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡¢¶õ´Ö¤ÎÉ½¸½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¸³èÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢afumi inc.¤Ï¡¢éðÀî¼Â²Ö¤ÎÁÏÂ¤¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ømirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤¿¡Òmirror, mirror, mirror mika ninagawa¡ÓÅ¸¤ò¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢DDDART²¼ËÌÂô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£éðÀî¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¼ËÌÂô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡¢¶õ´ÖÉ½¸½¤Î¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢ÎÎ°è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨mirror, mirror, mirror mika ninagawa ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢éðÀî¼Â²Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢afumi inc. ¤¬¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://mirrorninagawa.com
Á´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤È¹½À®¡½¡½£´¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
éðÀî¼Â²Ö¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÆâÊñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏºî³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö½é¡¢¼Ì¿¿¤Ï¡Ò¿¿¡Ó¤ò¼Ì¤¹¤â¤Î¤È¤¹¤ë½¾Íè¤Î³µÇ°¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¡¢¼«¿È¤ÎÁÏÂ¤¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¤é¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤½¤Î¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤Î³µÇ°¤µ¤¨¤â²òÂÎ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉ½¸½¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Î©ÂÎ¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Î¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÎ©ÂÎºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿É½¸½¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ¿¸µÅªÎÎ°è¤ÇÁÏÂ¤¤òÂ³¤±¤ëéðÀî¼Â²Ö¤Î¸½ºß¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÃÁõÈÇ¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢²¼ËÌÂô¤Î³¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¤Ë´ó¤»¤Æ
10¿ôÇ¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²¼ËÌÂô¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Æý°û¤ß»Ò¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÈÁÏºî¤¬¥Þ¡¼¥Ö¥ë¾õ¤ËÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä²ÈÄíÆâ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿³¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë²¼ËÌÂô¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¡£Âç¤¤ÊÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¼êºî¤ê¤Ç¡¢¼Â¸³Åª¤Ç¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¾¦¶ÈÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¸¼¨¤Ë¡£10¿ôÇ¯²á¤´¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡½¡½éðÀî¼Â²Ö
¡ éðÀî¼Â²Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ømirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ù¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
éðÀî¼Â²Ö¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢7¤Ä¤Îºý»Ò¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤òÉ÷Ï¤Éß¾õ¤ÎÉ½»æ¤ÇÊñ¤ó¤À¡¢½ñÀÒ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤â¡ÒÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡Ó¤·¤¿¹çËÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤â¤Î¤«¤éÌ¤È¯É½ºî¤ò´Þ¤àºÇ¿·ºî¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Ú¡¼¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¡¢¥«¥é¡¼¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢éðÀîºîÉÊ¤ÎÇË²õ¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ò»î¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÉ¼Ô¼«¿È¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤â¡ÒÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡Ó¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡Ã¡Ømirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ù
Äê²Á¡Ã11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¤È¥Ú¡¼¥¸¡Ã¹çËÜ / ¹ç·×318p¡ÊB5 56p / B5 40p / A4 144p /A5 16p /B6 38p /A6 16p /A4 8p¡Ë
Ãø¼Ô¡ÃéðÀî¼Â²Ö
¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ã½©»³¿
ÊÔ½¸¡Ã²æÂ¹»ÒÍµ°ì¡Êafumi inc.¡Ë
°õºþ¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò »³ÅÄ¼Ì¿¿À½ÈÇ½ê
´ë²è¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢afumi inc.
È¯¹Ô¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë
È¯Çä¡Ã¸÷Â¼¿ä¸Å½ñ±¡
EC ¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://oil.bijutsutecho.com/artbooks/928/1100051641
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡Ã2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
- COMING SOON -
¢ éðÀî¼Â²Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯ÆÃÁõÈÇ¡Ømirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ù
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆÃÁõÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢º×ÃÅ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¾®·¿¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ä¤ºý»Ò¤ò¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÆâ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó´©¹Ô¤µ¤ì¤ë½ñÀÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢éðÀî¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ÄÉÅé¤äµ²±¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î»äÅª¤Êº×ÃÅ¤È¤·¤Æ¡¢µ²±¤È¸½ºß¡¢À¸¤È»à¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀÅ¤«¤Ê²óÏ©¤ò¤Ò¤é¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
£ Å¸Í÷²ñ @DDDART²¼ËÌÂô¡Òmirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ó
éðÀî¼Â²Ö¤¬¡¢10¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¿²¼ËÌÂô¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë·ë¼Â¤·¤¿É½¸½¤Îµ°À×¤ò¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹½À®¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤È¤¤¤¦ÁÏºî¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢éðÀî¤ÎÉ½¸½»Ë¤È¸½ºß¤ÎÉ½¸½¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡Ã2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00¡Á19¡§00
²ñ¾ì¡ÃDDDART¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô4-41-12¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡Ã°ìÈÌ1,100±ß¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³ØÀ¸1,000±ß¡¢Ãæ¡¦¹â¹»À¸700±ß¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý1,000±ß¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÃéðÀî¼Â²Ö
´ë²è¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢afumi inc.
À©ºî¶¨ÎÏ¡ÃWonderstock Photo¡¢Tomio Koyama Gallery
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://www.asoview.com/channel/tickets/Kk1f2X5Uzh/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://mirrorninagawa.com
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/mirrorninagawa
X¡Ãhttps://x.com/mirrorninagawa
¼çºÅ¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢afumi inc.
¶¨»¿¡Ã¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¡ÊMHD ¥â¥¨ ¥Ø¥Í¥·¡¼ ¥Ç¥£¥¢¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¶¨ÎÏ¡ÃDDDART
²ñ¾ì¾Ò²ð¡§DDDART ¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ý½ÑÉ½¸½¤ä¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë°Ù¤Ë 2022 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿DDDART¤Ï¡¢Äí±à¤äµï´Ö¤Ê¤É¤ÎÅÚÃåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ã¼ÔÊ¸²½¤ä¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿´ë²è¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯·¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤²¼ËÌÂô¤Î³¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
éðÀî¼Â²Ö¤¬¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¡½¡½¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤Ç¤·¤¿¡£éðÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¼ËÌÂô¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌ¾½ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æü¾ï¤ò½Í¡¹¤ÈÀ¸¤¤¿»þ´Ö¤Î¼ê¿¨¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¹¤Ç¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²¼ËÌÂô¤Î³¹¤òéðÀî¤Ê¤ê¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¸ÅÃåÅ¹¡Ò°Û¸À -igen tokyo-¡Ó¡¢²¼ËÌÂô¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ò¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ó¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ò¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥³¥¦¥Å¡Ó¡¢»þÂå¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¼é¤ë¡Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É²¼ËÌÂôÅ¹¡Ó¤Ê¤É¡¢³¹¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤È¤³¤ì¤é4Å¹ÊÞ¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°Û¸À - igen tokyo - ¡¡https://www.instagram.com/igen_tokyo/
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥³¥¦¥Å¡¡https://patisseriekozu.com/
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡https://www.magicspice.net/
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¡https://www.village-v.co.jp/shop-list/000083/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://mirrorninagawa.com
Á´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤È¹½À®¡½¡½£´¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
éðÀî¼Â²Ö¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÆâÊñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏºî³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö½é¡¢¼Ì¿¿¤Ï¡Ò¿¿¡Ó¤ò¼Ì¤¹¤â¤Î¤È¤¹¤ë½¾Íè¤Î³µÇ°¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¡¢¼«¿È¤ÎÁÏÂ¤¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¤é¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤½¤Î¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤Î³µÇ°¤µ¤¨¤â²òÂÎ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉ½¸½¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Î©ÂÎ¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Î¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÎ©ÂÎºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿É½¸½¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ¿¸µÅªÎÎ°è¤ÇÁÏÂ¤¤òÂ³¤±¤ëéðÀî¼Â²Ö¤Î¸½ºß¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÃÁõÈÇ¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢²¼ËÌÂô¤Î³¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¤Ë´ó¤»¤Æ
10¿ôÇ¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²¼ËÌÂô¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Æý°û¤ß»Ò¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÈÁÏºî¤¬¥Þ¡¼¥Ö¥ë¾õ¤ËÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä²ÈÄíÆâ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿³¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë²¼ËÌÂô¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¡£Âç¤¤ÊÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¼êºî¤ê¤Ç¡¢¼Â¸³Åª¤Ç¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¾¦¶ÈÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¸¼¨¤Ë¡£10¿ôÇ¯²á¤´¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡½¡½éðÀî¼Â²Ö
¡ éðÀî¼Â²Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ømirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ù¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
éðÀî¼Â²Ö¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢7¤Ä¤Îºý»Ò¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤òÉ÷Ï¤Éß¾õ¤ÎÉ½»æ¤ÇÊñ¤ó¤À¡¢½ñÀÒ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤â¡ÒÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡Ó¤·¤¿¹çËÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤â¤Î¤«¤éÌ¤È¯É½ºî¤ò´Þ¤àºÇ¿·ºî¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Ú¡¼¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¡¢¥«¥é¡¼¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢éðÀîºîÉÊ¤ÎÇË²õ¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ò»î¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÉ¼Ô¼«¿È¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤â¡ÒÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡Ó¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡Ã¡Ømirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ù
Äê²Á¡Ã11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¤È¥Ú¡¼¥¸¡Ã¹çËÜ / ¹ç·×318p¡ÊB5 56p / B5 40p / A4 144p /A5 16p /B6 38p /A6 16p /A4 8p¡Ë
Ãø¼Ô¡ÃéðÀî¼Â²Ö
¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ã½©»³¿
ÊÔ½¸¡Ã²æÂ¹»ÒÍµ°ì¡Êafumi inc.¡Ë
°õºþ¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò »³ÅÄ¼Ì¿¿À½ÈÇ½ê
´ë²è¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢afumi inc.
È¯¹Ô¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë
È¯Çä¡Ã¸÷Â¼¿ä¸Å½ñ±¡
EC ¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://oil.bijutsutecho.com/artbooks/928/1100051641
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡Ã2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
- COMING SOON -
¢ éðÀî¼Â²Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯ÆÃÁõÈÇ¡Ømirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ù
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆÃÁõÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢º×ÃÅ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¾®·¿¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ä¤ºý»Ò¤ò¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÆâ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó´©¹Ô¤µ¤ì¤ë½ñÀÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢éðÀî¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ÄÉÅé¤äµ²±¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î»äÅª¤Êº×ÃÅ¤È¤·¤Æ¡¢µ²±¤È¸½ºß¡¢À¸¤È»à¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀÅ¤«¤Ê²óÏ©¤ò¤Ò¤é¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
£ Å¸Í÷²ñ @DDDART²¼ËÌÂô¡Òmirror, mirror, mirror mika ninagawa¡Ó
éðÀî¼Â²Ö¤¬¡¢10¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¿²¼ËÌÂô¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë·ë¼Â¤·¤¿É½¸½¤Îµ°À×¤ò¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹½À®¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÖÇË²õ¡¢ºÆÀ¸¡¢¤Þ¤¿ÇË²õ¡×¤È¤¤¤¦ÁÏºî¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢éðÀî¤ÎÉ½¸½»Ë¤È¸½ºß¤ÎÉ½¸½¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡Ã2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00¡Á19¡§00
²ñ¾ì¡ÃDDDART¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô4-41-12¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡Ã°ìÈÌ1,100±ß¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³ØÀ¸1,000±ß¡¢Ãæ¡¦¹â¹»À¸700±ß¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý1,000±ß¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÃéðÀî¼Â²Ö
´ë²è¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢afumi inc.
À©ºî¶¨ÎÏ¡ÃWonderstock Photo¡¢Tomio Koyama Gallery
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://www.asoview.com/channel/tickets/Kk1f2X5Uzh/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://mirrorninagawa.com
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/mirrorninagawa
X¡Ãhttps://x.com/mirrorninagawa
¼çºÅ¡Ã¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCCC ART LAB¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢afumi inc.
¶¨»¿¡Ã¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¡ÊMHD ¥â¥¨ ¥Ø¥Í¥·¡¼ ¥Ç¥£¥¢¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¶¨ÎÏ¡ÃDDDART
²ñ¾ì¾Ò²ð¡§DDDART ¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ý½ÑÉ½¸½¤ä¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë°Ù¤Ë 2022 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿DDDART¤Ï¡¢Äí±à¤äµï´Ö¤Ê¤É¤ÎÅÚÃåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ã¼ÔÊ¸²½¤ä¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿´ë²è¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯·¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤²¼ËÌÂô¤Î³¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
éðÀî¼Â²Ö¤¬¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¡½¡½¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤Ç¤·¤¿¡£éðÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¼ËÌÂô¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌ¾½ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æü¾ï¤ò½Í¡¹¤ÈÀ¸¤¤¿»þ´Ö¤Î¼ê¿¨¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¹¤Ç¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²¼ËÌÂô¤Î³¹¤òéðÀî¤Ê¤ê¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¸ÅÃåÅ¹¡Ò°Û¸À -igen tokyo-¡Ó¡¢²¼ËÌÂô¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ò¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ó¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ò¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥³¥¦¥Å¡Ó¡¢»þÂå¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¼é¤ë¡Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É²¼ËÌÂôÅ¹¡Ó¤Ê¤É¡¢³¹¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤È¤³¤ì¤é4Å¹ÊÞ¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°Û¸À - igen tokyo - ¡¡https://www.instagram.com/igen_tokyo/
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥³¥¦¥Å¡¡https://patisseriekozu.com/
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡https://www.magicspice.net/
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¡https://www.village-v.co.jp/shop-list/000083/
éðÀî¼Â²Ö
¼Ì¿¿²È¡¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¿¸½ÂåÈþ½Ñ²È
¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢±ÇÁü¡¢¶õ´Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖEiM¡Ê¥¨¥¤¥à¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£2010Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎRizzoli¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡ØDiner ¥À¥¤¥Ê¡¼¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò5ºî¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ì¿¿½¸120ºý°Ê¾å¤ò´©¹Ô¡¢¸ÄÅ¸150²ó°Ê¾å¡¢¥°¥ë¡¼¥×Å¸130²ó°Ê¾å¤È¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¡£¸ÄÅ¸¡ÒéðÀî¼Â²ÖÅ¸with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡Ó¡ÊµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯1·î¡Ý3·î¡Ë¤Ï¡¢25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØEternity in a Moment vol.1-3¡Ù¡ÊAkio Nagasawa Publishing & Case Publishing¡¢2024Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ
¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡ÖI¡ÇM SO HAPPY YOU ARE HERE¡×Palais de l'Archevêché¡¢2024Ç¯
¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡ÖTokyo : Art & Photography¡×¥¢¥·¥å¥â¥ì¥¢¥óÇîÊª´Û¡¢2021Ç¯¡¾2022Ç¯
¡ÖMIKA NINAGAWA INTO FICTION / REALITY¡×ËÌµþ»þÂåÈþ½Ñ´Û¡¢2022Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸¡×ÂæËÌ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMOCA Taipei¡Ë¡¢2016Ç¯
https://mikaninagawa.com/
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://www.ccc-artlab.jp/
Instagram¡Ê@ccc_art_lab¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/ccc_art_lab/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp