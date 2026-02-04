【最新】PDFが印刷できないときの原因/解決法とおすすめツール
PDFファイルを印刷しようとしたときに、「印刷できない」「白紙で出力される」「印刷プレビューが表示されない」といったトラブルに遭遇したことはありませんか？
実際、PDFだけ印刷できない問題は多くのユーザーが経験しており、原因もさまざまです。しかし、正しい方法で対処すればほとんどのケースは簡単に解決できます。
特に、編集不可・印刷不可のPDFや破損ファイルなどのトラブルに直面した場合、Tenorshare PDNobを活用することで、PDF印刷や編集の問題を一気に解決できます。
Tenorshare PDNobとは？PDF印刷・編集の最強サポートツール
Tenorshare PDNobは、PDFの印刷・編集・変換・管理に特化した多機能ツールです。PDF印刷のトラブルに直面したときも、PDNobを使えば問題を回避しながら作業が可能です。
主な機能
PDF編集：テキストや画像を自由に編集。文字修正やレイアウト調整も直感的に操作可能。
フォーム作成・編集：契約書や申請書などに入力欄を追加できる新機能。
注釈追加：ハイライトやコメントで資料を整理・共有。
PDF結合・圧縮：複数PDFの統合やファイルサイズ縮小で管理しやすく。
変換機能：PDFをWord・Excel・画像に変換し、他形式でも編集可能。
OCR機能：スキャンPDFをテキスト化して編集可能に。手入力の手間を大幅削減。
PDNobでの印刷手順
1.PDNobを公式サイトからダウンロードしてインストールします。（Windows版 / Mac版 それぞれ用意あり）
PDNob公式サイト：https://bit.ly/4rLVq95
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340682/images/bodyimage1】
2.印刷したいPDFをPDNobで開き、必要に応じてテキストや画像を編集したり、ページの結合・分割や形式変換を行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340682/images/bodyimage2】
3.編集後はPDFとして保存し、プリンター設定を確認してそのまま印刷できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340682/images/bodyimage3】
これにより、通常のPDFリーダーでは印刷できなかったファイルも、編集→保存→印刷の流れでスムーズに出力可能です。
PDFが印刷できない主な原因と解決方法
原因：プリンター側の問題
プリンターがオフライン、USBやWi-Fi接続の不安定、ネットワークプリンターの設定不備、またはドライバーの古さやOSとの互換性不良によりPDFが印刷できないことがあります。
解決方法：プリンターの電源や接続状態を確認し、必要に応じてドライバーを最新版に更新。印刷ジョブをクリアして再度印刷します。
原因：PDFファイル側の問題
ダウンロード途中で破損したPDFや、印刷禁止などのセキュリティ設定がされているPDFは印刷できません。
解決方法：PDFを再取得・再ダウンロードするか、PDNobで編集・保存して印刷制限を解除します。必要に応じて作成者に権限の付与を依頼することも有効です。
原因：PDF閲覧ソフト側の問題
使用しているPDFリーダーが古い、または他ソフトとの互換性の問題により印刷できない場合があります。
解決方法：最新版のPDFリーダーにアップデートするか、別のPDFリーダーやブラウザで開いて印刷を試します。それでも印刷できない場合は、PDNobを使うことでPDFファイル側・ソフト側の問題をまとめて解決できます。
PDFが印刷できない原因は多岐にわたり、プリンター設定、PDFの破損、印刷制限、リーダーの不具合などが考えられます。
まずはプリンターやPDFリーダーの確認・更新を行い、それでも解決しない場合はPDNobで編集・変換・印刷を試すことが最も効果的です。
Tenorshare PDNobを活用すれば、印刷不可や編集不可のPDFも自由に扱えるようになり、業務効率を大幅に向上させることができます。
製品情報・公式リンク
製品名：Tenorshare PDNob
公式サイト：https://bit.ly/4rLVq95
公式ブログ：https://note.com/phonetips
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
