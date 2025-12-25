GA Partners株式会社(代表取締役：尾崎邦明※、本社：東京都)は、新刊書籍『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』(さきの出版)を2025年12月25日に刊行しました。

本書は、京都大学大学院を首席で卒業後、ゴールドマン・サックス証券にてアジア株のセールストレーダーとして活躍し、現在「マネトレ大学」の学長を務め、自らも世界が注目する北海道ニセコ・ルスツエリアでのヴィラ開発に従事するなど、金融と不動産を知り尽くした著者のはじめての書籍。投資対象となる資産の特徴や株価チャートの見方などのわかりやすい解説や、「マネトレ大学」受講生の体験談も多数掲載。

※「崎」は正式には「たつさき」表記





『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』





＜インデックス投資の「次」を求める時代へ＞

新NISAの普及で、投資は一般化しましたが、「S&P500などの株価インデックスへの積立だけで本当に十分なの？」という不安を抱える方も多いことでしょう。

著者は、「株なら株だけ、FXならFXだけ、不動産なら不動産だけとバラバラに教えていることが、日本の金融教育の最大の問題」と指摘。本書では、株式も為替も債券も不動産もじつはすべてつながっていることを理解し、然るべき情報や過去の経験則をもとに適切なタイミングで売買して、投資で成功する考え方やメソッドを詳しく解説しています。





図版やチャート図を用いてわかりやすく解説





＜本書の特徴＞

著者のメソッドを学び、「個別株が半年で10倍になった！」「2000万円の元手で不動産×株式に投資し、毎年900万円の不労所得を得られた！」といった、結果が出た人が続出。





◆実務に基づく不動産戦略：単なる理論ではなく、実際に大規模開発に従事する著者だからこそ語れる、インバウンドや半導体需要を見据えた「勝てる不動産」。

◆「CCR」と「事業融資」で資産を最大化：不動産を「投資」ではなく「事業プロジェクト」として捉え、レバレッジを最大化する経営者視点の投資手法。

◆「何を買うか」より「どう買うか」：「抵抗帯」の見極めや、感情を排除した「利確ライン」など、短期でも利益を確定させるチャート図の見方を解説。

◆プロの思考法「投資連想ゲーム」の実践：「トランプ関税」などの国際ニュースから、どの資産に資金が流れるのかを予測し、地価上昇を先取りするプロの「連想力」を伝授。





授業風景





＜執筆に至った背景＞

次世代へ繋ぐ「マネトレキッズ」のビジョン

「子どもへの教育は、国への投資」というテーマのもと、2025年より子ども向け金融教育プログラム「マネトレキッズ」を始動。単なる貯蓄術ではない「生きる力」としての金融リテラシーの高い人が増え、育んでいく文化を日本に根付かせたいという想いから本書の執筆に至りました。









【著者紹介】

尾崎邦明(おざき・くにあき)

マネトレ大学 学長

GA Partners 株式会社 代表取締役





2017年に京都大学大学院工学研究科建築学専攻を首席で卒業後、ゴールドマン・サックス証券にてアジア株のセールストレーダーを務める。2021年退職後、GA Partners株式会社を設立する一方でマネトレ大学を運営、金融×不動産の二刀流投資を軸として掲げ、アセットの分野を問わない実践的・横断的金融知識の教育を提供している。

受講者からは、「投資の本質がわかった」という絶賛の声が後を絶たない。セミナー受講者は延べ2000名を突破。2025年からは「子どもの教育は国への投資」をテーマに子ども向け金融教育を開始。不動産ビジネスも手がけており、2022年から北海道ニセコ・ルスツエリアにて不動産ヴィラの開発に従事している。





著者：尾崎邦明(おざき・くにあき)





【書籍情報】

書名 ： 『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』

著者 ： 尾崎邦明

定価 ： 1,980円(税込)

発売日 ： 2025年12月25日

発行 ： さきの出版

発売 ： サンクチュアリ出版

ページ数： 240ページ

販売先 ： https://amzn.asia/d/dVfCc4L









【目次】

第1章 尾崎邦明の歩み

建築家を目指しつつ、投資の世界へ

投資で儲からないため、学生のときに起業 ほか





第2章 真剣に「投資」に取り組もう

投資にしっかり取り組んだ未来と、取り組まなかった未来

手持ちの資産が100万円でも、投資で資産を増やせる ほか





第3章 投資商品の基礎を知る

株式投資の基礎知識

債券投資の基礎知識 ほか





第4章 不動産投資を知る

不動産投資の基礎知識

節税目的の不動産投資は、投資ではない ほか





第5章 これぞ「不動産×金融」の二刀流投資

「不動産×金融の二刀流投資」を行った未来・行わなかった未来

「不動産×金融の二刀流投資」の全容 ほか





第6章 投資で勝つために

あなたは年何％の運用を目指す？

知識を身につけることが大前提 ほか





第7章 短期で儲けたい人のための「ファンダメンタルズ分析×テクニカル分析」

「どの銘柄を買うか」よりも、「どう買うか」が大切

「ファンダメンタルズ分析」で買うべき株を決める ほか





第8章 投資の達人へのロードマップ

投資の6レベル

投資レベル2～3(止血ができる段階) ほか