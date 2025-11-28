全国に個室型シミュレーションゴルフ施設「GOLF NEXT 24」を展開するワイムシェアリング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 直史）は、錦エステート株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：樋野 公宏、以下「錦エステート」）とフランチャイズ契約の締結をいたしました。錦エステートは、2025年12月8日に、宮城県仙台市青葉区錦ケ丘に「GOLF NEXT 24仙台錦ケ丘店」をオープン、運営を開始いたします。オープンに伴い、見学会とオープニングキャンペーンを実施いたします。

■ゴルフを“もっと気軽に、もっと自由に”

「GOLF NEXT 24」は、全国に22店舗を展開する最新シミュレーターを導入した完全個室のシミュレーションゴルフスタジオです。24時間営業に全室男女別貸しクラブ完備で、初心者から上級者までが自分のペースで楽しめる練習環境を提供しています。完全予約の会員制システムにより、仕事前後や休日など、ライフスタイルに合わせた柔軟な利用が可能です。「GOLF NEXT 24」は、これまで関東以北には店舗がありませんでしたが、今回錦エステートのフランチャイズ加盟により、東北地方で初めてサービスを展開いたします。錦エステートは、仙台市青葉区に豊かな自然環境を備えながら、快適な交通アクセスや生活利便施設などの都市機能を備えた大型住宅地【ハートヒルズ錦ケ丘】の開発から街づくりを行っています。「ここが私の生まれ育ったふるさと」と心から感じていただけるような街づくりを目指し、商業施設や医療機関を含め、地域住民の声を取り入れながら作り上げてきました。今回の「GOLF NEXT 24仙台錦ケ丘店」出店により、住民の皆様の運動習慣がより向上し健康促進につながることを期待しています。

GOLF NEXT 24とは

「GOLF NEXT 24」は、人目を気にせず安心して練習やラウンドに集中していただけるよう全室完全個室となります。広々としたラグジュアリーな個室には、大型スクリーンで多彩な機能が満載の最新シミュレーターを搭載。全室エアコンと空気清浄機も完備のため、季節や天候に左右されず快適な空間でお楽しみいただけます。また、同伴も無料なので、ご家族やご友人と一緒に楽しみながら自然と運動習慣を取り入れられるのも魅力のひとつです。

■店舗概要

GOLF NEXT 24 仙台錦ケ丘店所在地：宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1丁目2-111（ORINAS錦ケ丘内）個室数: 4室 うち左右打席1室見学会：11月29日(土)・30日(日)、 12月4日(木)～7日(日)、 12月13日(土)・14日(日)オープン日：12月8日(月)営業時間：24時間営業駐車場：8台

オープニングキャンペーン

入会先着100名様限定で以下①から③の特典をすべて進呈① 入会金無料 11,000円→0円② 12月・1月利用料無料 ※オールタイムプランに12/8入会された場合 29,274円→0円③ マンツーマンレッスンチケット1枚進呈 3,300円→0円

会社概要

錦エステート株式会社

https://reserva.be/golfnext24https://golfnext24.hacomono.jp/register/

本社：宮城県仙台市青葉区錦ケ丘一丁目3番地1代表：樋野 公宏設立：2001年9月事業：（1）不動産鑑定・管理・売買・仲介並びに貸家・貸ビル・駐車場の経営業務及び宅地造成販売業務 （2）土木建設及び建築並びに造園工事の設計施工及び請負業務 （3）測量一般及び地質調査業務 （4）土木建設機械・建設資材・厨房器具及び家具類等の販売業務 （5）太陽光・風力等自然エネルギーを利用した発電業務及び電力の販売業務URL：https://www.nishiki-estate.co.jp/company/

ワイムシェアリング株式会社

https://www.nishiki-estate.co.jp/company/

本社：東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル６F代表：佐藤 直史設立：1953年11月事業：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、テレワークブース販売・運営URL：https://waim-group.co.jp/

https://waim-group.co.jp/