Gravity、戦略型カードバトル・ゲーム「Chess Rumble」を全世界同時リリース





- チェス盤上で繰り広げられるカードバトル。デッキ構築の醍醐味とリアルタイムPvP対戦の緊張感を融合

- Google PlayおよびApple App Storeにて世界各地域で配信開始（一部地域を除く）

ソウル・韓国、2025年10月16日/ PRNewswire / -- グローバルゲーム企業のGravityは9月23日、戦略型カードバトル・ゲーム「Chess Rumble」を全世界同時に正式リリースしました。

Chess RumbleはGravityが独自開発した新規IPタイトルです。ゲームはチェス盤上で展開され、プレイヤーはキャラクターを配置し、「移動」や「押し出し」といったチェス由来の戦術を駆使して対戦相手と戦います。60枚以上のカードが収集可能で、デッキ構築やコンボの組み合わせを通じて、奥深い戦略バトルを楽しめます。また、PvEコンテンツやAI対戦など多彩なモードを備えており、好みに合わせたプレイスタイルが選択可能です。PvPではスキルに基づいたリアルタイム・マッチングを採用し、公平な対戦環境を提供します。さらに、シーズン制リーグシステムにより、プレイヤーはランキングを競い、成績に応じた報酬を獲得できます。

Chess Rumbleは現在、Google PlayおよびApple App Storeを通じて、一部地域を除く世界各地で配信中です。昨年12月に実施されたクローズドβテスト（CBT）では、世界中のプレイヤーから好評を博しました。参加者からは、「さまざまなデッキの組み合わせで戦略を考えるのが楽しい。」「気づいたら時間を忘れて遊んでいた。」といった声が寄せられました。また、「アート・スタイルが魅力的でゲーム・システムも優れている。」「テスト版とは思えない完成度で、正式版のランキング・システムが楽しみ。」といった評価もありました。

グローバル発売を記念し、Gravityは多彩なイベントを用意しています。累計7日間ログインすることで、ジャイアント・パックが一つ付与されます。さらに累計15日ログインすると、プレミアムHero Master Originが一つ受け取れます。さらに、リリースから約1か月間はシーズン制のランキング大会が行われ、上位30名に特別報酬が贈られます。加えて、毎週開催される大規模イベント「Gold Rush」でも、白熱した競争を楽しめます。

GravityのChess Rumbleプロデューサーであるジュ・ジヌン（Jinung Ju）氏は次のように述べています。「Chess Rumbleは、戦略ゲームやカードゲームが好きな方なら誰でも気軽に楽しめる作品です。特に、リアルタイム・マッチングによる1対1のカードバトルは大きな魅力になるでしょう。今回のローンチを記念し、Hero Origin配布イベントも実施していますので、多くの方にご参加いただければと思います。今後もぜひChess Rumbleにご期待ください。」

Chess Rumbleのグローバル発売に関する詳細は、公式サイトにてご確認いただけます。https://chessrumble.gnjoy.com/





[Gravity公式サイト] http://www.gravity.co.kr

[Chess Rumble 公式サイト] https://chessrumble.gnjoy.com/

[Google Play ダウンロード]

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.tfa&pcampaignid

[Apple App Storeダウンロード]

https://apps.apple.com/us/app/chess-rumble/id6535669795?l

[Facebook 公式アカウント]

https://www.facebook.com/profile.php?id=61569981570641

[Chess Rumble 公式Discord] https://discord.gg/YfEnDYrMCg

