¡ÖCyberpunk 2077(¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯ 2077)¡×¡ÖCyberpunk:Edgerunners(¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¡§ ¥¨¥Ã¥¸¥é¥ó¥Êー¥º)¡×¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥êー(ËÜ¼Ò:²¬»³¸©²¬»³»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀÖÌÚÀ¯°ì)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖBLACK BALLOON MARKET¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ëー¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡ÖCyberpunk 2077(¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯ 2077)¡×¡ÖCyberpunk: Edgerunners(¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¡§ ¥¨¥Ã¥¸¥é¥ó¥Êー¥º)¡×¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖCyberpunk: Edgerunners(¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¡§ ¥¨¥Ã¥¸¥é¥ó¥Êー¥º)¡×¤Ï2025Ç¯¿·ºî¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÈÎÇäÍ½Äê¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äーÅÐ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡ª
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ü¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
WEB¥¹¥È¥¢ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§
¡ÚCyberpunk: Edgerunners(¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¡§ ¥¨¥Ã¥¸¥é¥ó¥Êー¥º¡Û
https://blackballoon.market/collections/cyberpunk-edgerunners
¡ÚCyberpunk 2077(¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯ 2077)¡Û
https://blackballoon.market/collections/cyberpunk2077
¡ü¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¥¤¥Ù¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー£³Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú³«ºÅ¾ðÊó¡Û
Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡¡¡§1²óÌÜ 12¡§00～12:30¡¡2²óÌÜ 14¡§00～14:30
»²²ÃÏÈ¡§³Æ²ó30Ì¾¤µ¤ÞÄøÅÙ
¾ì½ê¡¡¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¡£²F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
»²²Ã·ôÇÛÉÛÅù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÆþ¾ìµ¬À©¤äÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»£±Æ»þ¡Û
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÂåÉ½¼Ô¤ÎÊý¤Î¥«¥á¥é¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Æ»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»£±Æ¸å¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼¡¤ÎÊý¤Ø¤ª¾ù¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Æþ¾ì»þ´Ö¤Î10Ê¬Á°¤ËÄ¾ÀÜ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ì»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¤´ÍèÅ¹¡¦À°Îó¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½¸¹ç»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Æþ¾ì¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÌÂÏÇ¤¬µÚ¤Ö¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾åµ¤Î¹Ô°Ù¤ò¸«¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÀ¼³Ý¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÆÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³§¤µ¤Þ¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤´¶¨ÎÏÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ªÇã¾åÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤ªÇã¾å¤²¶â³ÛÀÇ¹þ4,000±ß¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´£µ¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ª¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢ö
ÅöÆü¤Î¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Æþ²ñ¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Äó¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¸½¶âÊ§¤¤¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤Î¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤â²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü³«ºÅ¾ðÊó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ)～4·î13Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 2F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
¢¨»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤´Æþ¾ìÊýË¡
Ä¾ÀÜ¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÆþ¾ìµ¬À©¤äÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- BLACK BALLOON MARKET¤È¤Ï
¹õ¤¤É÷Á¥¤«¤é²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡£
Official EC Store: https://blackballoon.market/
Twitter: https://twitter.com/BlackBalloon_mt
Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/(https://www.instagram.com/blackballoon_market/)
- ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¾¦ ¹æ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥êー
¡ÚËÜ ¼Ò¡Û²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¾¼ÏÂÄ®3-12
¡ÚÂå É½¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÖÌÚ¡¡À¯°ì
¡ÚURL¡Ûhttps://www.caitac-family.com/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ûhttps://www.caitac.co.jp/inquiry/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¡ ¹ÊóÃ´Åö¡§Ä¥Ã«Àµ·û