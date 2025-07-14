¥À¥é¥À¥éÆ±À³¤·¤Æ·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤¹¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆÃÄ§£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¹¥¤¤Ê¿Í¤È¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÖÆ±À³¡×¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÌ¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À500Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¥À¥é¥À¥éÆ±À³¤·¤Æ·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤¹¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö²ÈÄí¡×¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖºÊ¡×¤ä¡ÖÊì¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â³Ú¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èá´Ñ¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÆó¿Í¤È¤â¤½¤ì¤Û¤É»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö»Ò¤Å¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é·ëº§¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÒ¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¥¥Á¥ó¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¥±¥¸¥á¤È³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ØÀµ¼°¤Ê¾Ò²ð¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¤Æ±À³´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤ÎÃË¤Ï¡¢¤Ê¤¼°§»¢¤ËÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈà»á¤¬²ÈÂ²¤Ë°¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ëº§¤¬±ó¤Î¤¯¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÁê¼ê¤Î¿ÆÀÌ´Ø·¸¤òÁÂ¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥«¥ì¤Ï¡ØËÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡Ù¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÉ÷½¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º§°ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÆÀÌ¤¬Áý¤¨¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÆÇ¯¿ô²ó¡¢¿ô½½Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û·ëº§¸å¤Î¡Ö·ÐºÑÎÏ¡×¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡ÖÈà»á¤¬»Å»ö¤ò¤³¤í¤³¤íÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢»ä¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ªµëÎÁ¤Ê¤¤¤·¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë¡ÖÆóÇ¯°ÊÆâ¤Ëµó¼°¤Î»ñ¶â¤òºî¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Ûº£¤¬¹¬¤»¤Ê¤é·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶·ëº§¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âº§°ù´Ø·¸¤ò·ë¤ÖÉ¬Í×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤Ï·ëº§´êË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤â¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¥Þ¥¸¥á¤Ë¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö²ÈÂ²·×²è¡×¤Ê¤É¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤
¡Ö²¿ºÐ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤±¤º¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤¬Ì´¸«¤ë²ÈÄí¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«µÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤»¤º¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¡×¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥êÉ×ÉØ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¯¤ËÊÑ²½¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ê¡¢¤È¤¤á¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤ÆÆó¿Í¤ÎµÇ°Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö·ëº§»ñ¶â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë£±Ç¯²á¤´¤»¤¿¤é¡×¤Ê¤É¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±À³¤Î´ü¸Â¤ò·è¤á¤Ê¤¤
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ï¤¸¤á¤¿Æ±À³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹´ü´Ö¤äÌÜÅª¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î»þ´ü¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤¹¤ë´ü´Ö¤äÌÜÅª¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î10Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö²ÈÄí¡×¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖºÊ¡×¤ä¡ÖÊì¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â³Ú¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èá´Ñ¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»Ò¤Å¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é·ëº§¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÒ¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¥¥Á¥ó¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¥±¥¸¥á¤È³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ØÀµ¼°¤Ê¾Ò²ð¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¤Æ±À³´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤ÎÃË¤Ï¡¢¤Ê¤¼°§»¢¤ËÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈà»á¤¬²ÈÂ²¤Ë°¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ëº§¤¬±ó¤Î¤¯¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÁê¼ê¤Î¿ÆÀÌ´Ø·¸¤òÁÂ¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥«¥ì¤Ï¡ØËÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡Ù¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÉ÷½¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º§°ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÆÀÌ¤¬Áý¤¨¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÆÇ¯¿ô²ó¡¢¿ô½½Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û·ëº§¸å¤Î¡Ö·ÐºÑÎÏ¡×¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡ÖÈà»á¤¬»Å»ö¤ò¤³¤í¤³¤íÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢»ä¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ªµëÎÁ¤Ê¤¤¤·¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë¡ÖÆóÇ¯°ÊÆâ¤Ëµó¼°¤Î»ñ¶â¤òºî¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Ûº£¤¬¹¬¤»¤Ê¤é·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶·ëº§¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âº§°ù´Ø·¸¤ò·ë¤ÖÉ¬Í×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤Ï·ëº§´êË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤â¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¥Þ¥¸¥á¤Ë¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö²ÈÂ²·×²è¡×¤Ê¤É¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤
¡Ö²¿ºÐ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤±¤º¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤¬Ì´¸«¤ë²ÈÄí¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«µÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤»¤º¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¡×¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥êÉ×ÉØ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¯¤ËÊÑ²½¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ê¡¢¤È¤¤á¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤ÆÆó¿Í¤ÎµÇ°Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö·ëº§»ñ¶â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë£±Ç¯²á¤´¤»¤¿¤é¡×¤Ê¤É¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±À³¤Î´ü¸Â¤ò·è¤á¤Ê¤¤
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ï¤¸¤á¤¿Æ±À³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹´ü´Ö¤äÌÜÅª¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î»þ´ü¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤¹¤ë´ü´Ö¤äÌÜÅª¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î10Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº