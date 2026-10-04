「メッシの域に近づいている」スペイン紙が“３戦連発”ヤマルを最大限の称賛！「2010年のチームとの明確な違い」「プレイステーションで遊んでいるかのよう」
スーパーレジェンドの領域に、日に日に近づいているのかもしれない。 スペイン代表は現地時間10月３日、UEFAネーションズリーグでチェコ代表と対戦し、３－１で勝利した。 先制点を挙げたのが、スペインの19歳ラミネ・ヤマルだ。６分、ペナルティエリア右から左足を振り、ゴール左隅にコントロールショットを決めてみせた。
ヤマルはこのゴールで、ネーションズリーグ３試合連発となる４得点目。ドリブラーとしてだけでなく、スコアラーとしても才能を開花させつつある神童に対し、スペインのマドリードに本拠を置く『マルカ』紙も称賛を惜しまない。 記事では「日に日にメッシの領域に近づいている。まるで子どもがプレイステーションで遊んでいるかのようだ。ドリブルで相手をかわし、緩急を自在に扱い、思い通りの場所にボールを置く。単独で違いを作り出せるアタッカーの存在は、（ワールドカップで優勝した）2010年のチームとの明確な違いだ」と、最大限の表現を用いて称賛している。 今シーズンはラ・リーガでも７試合で７ゴールと、圧巻の得点力を発揮しているヤマル。10月26日に発表が予定されるバロンドールを受賞できれば、あのメッシでもなし得なかった史上初の10代での栄冠となる。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
ヤマルはこのゴールで、ネーションズリーグ３試合連発となる４得点目。ドリブラーとしてだけでなく、スコアラーとしても才能を開花させつつある神童に対し、スペインのマドリードに本拠を置く『マルカ』紙も称賛を惜しまない。 記事では「日に日にメッシの領域に近づいている。まるで子どもがプレイステーションで遊んでいるかのようだ。ドリブルで相手をかわし、緩急を自在に扱い、思い通りの場所にボールを置く。単独で違いを作り出せるアタッカーの存在は、（ワールドカップで優勝した）2010年のチームとの明確な違いだ」と、最大限の表現を用いて称賛している。 今シーズンはラ・リーガでも７試合で７ゴールと、圧巻の得点力を発揮しているヤマル。10月26日に発表が予定されるバロンドールを受賞できれば、あのメッシでもなし得なかった史上初の10代での栄冠となる。構成●サッカーダイジェストWeb編集部