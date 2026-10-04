『魔法騎士レイアース』魔神3体のデザインを一新 大久保瑠美が“新たな挑戦”に喜び「キャストもすごい」
『魔法騎士レイアース』ジャパンプレミアで解禁
テレビアニメ『魔法騎士レイアース』（10月7日～、テレビ朝日 毎週水曜 後11：45）に登場する3体の魔神（マシン）のデザインが、新たなテレビアニメ版に合わせて一新されたことが3日、都内で行われたジャパンプレミアで明かされた。
【画像】デザイン一新！『魔法騎士レイアース』29年ぶり新作アニメの魔神3体
イベント終盤、獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風とそれぞれ関わる魔神・レイアース、セレス、ウィンダムのビジュアルがスクリーンに登場。キャスト陣は、その迫力ある姿に「すごい！」「いっぱい宝石がついていてうれしい」と声を弾ませた。
海役の大久保瑠美は、魔神が登場する場面のアフレコ時には、映像がまだ線画に近く、色もついていない状態だったと説明。それでも旧アニメ版とは異なるデザインだと気づき、スタッフに「これは今回用に新しく描き下ろしていらっしゃるのでございますか」と確認したという。
大久保は「原作や平成版を大切にしたいという気持ちは、私たちももちろんある」とした上で、「それと同じくらい、新しいことをどこでできるかと考えたときに、こういった形も一つの新しい形なのかな」とコメント。令和版ならではの表現に「すごくうれしかった」と喜びを明かした。
さらに、魔神が劇中で言葉を発することにも触れ、「しゃべりますので」「キャストもすごいよね」と期待をあおる発言も。声を担当するキャストの詳細は伏せられ、放送開始後のお楽しみとなった。
同作は、CLAMPにより1993年～1995年に『なかよし』で連載されたファンタジー漫画が原作。テレビアニメが1994年～1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を超えるセールスを記録した。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、1997年発売のOVA以来、29年ぶりとなる。主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役は佐倉綾音、龍咲海役は大久保瑠美、鳳凰寺風役は高橋李依が担当する。
イベントにはほかに、佐倉、高橋、早見沙織、小野友樹が登壇した。
テレビアニメ『魔法騎士レイアース』（10月7日～、テレビ朝日 毎週水曜 後11：45）に登場する3体の魔神（マシン）のデザインが、新たなテレビアニメ版に合わせて一新されたことが3日、都内で行われたジャパンプレミアで明かされた。
【画像】デザイン一新！『魔法騎士レイアース』29年ぶり新作アニメの魔神3体
イベント終盤、獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風とそれぞれ関わる魔神・レイアース、セレス、ウィンダムのビジュアルがスクリーンに登場。キャスト陣は、その迫力ある姿に「すごい！」「いっぱい宝石がついていてうれしい」と声を弾ませた。
大久保は「原作や平成版を大切にしたいという気持ちは、私たちももちろんある」とした上で、「それと同じくらい、新しいことをどこでできるかと考えたときに、こういった形も一つの新しい形なのかな」とコメント。令和版ならではの表現に「すごくうれしかった」と喜びを明かした。
さらに、魔神が劇中で言葉を発することにも触れ、「しゃべりますので」「キャストもすごいよね」と期待をあおる発言も。声を担当するキャストの詳細は伏せられ、放送開始後のお楽しみとなった。
同作は、CLAMPにより1993年～1995年に『なかよし』で連載されたファンタジー漫画が原作。テレビアニメが1994年～1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を超えるセールスを記録した。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、1997年発売のOVA以来、29年ぶりとなる。主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役は佐倉綾音、龍咲海役は大久保瑠美、鳳凰寺風役は高橋李依が担当する。
イベントにはほかに、佐倉、高橋、早見沙織、小野友樹が登壇した。
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