「打たれ弱い」と悩む人必見。意外と知らない「みるみるメンタルが強くなる」8つの行動習慣
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【おすすめ】みるみるメンタルが強くなる8つの方法／心が元に戻るスピードが速くなります！」を公開した。動画では、心が本当に強くなるための具体的な8つの行動習慣を解説している。
Ryota氏はまず、多くの人がメンタルを強くするために「受け流さなきゃ」と考えがちであると指摘。しかし「捉え方だけではない」と述べ、行動を変えることの重要性を説いた。
最初に挙げたのは「週に3回の有酸素運動習慣」である。運動によって意図的にストレスを与え、それを終わらせることでストレスホルモンを減らす効果があると説明。「定期的にやることで、ストレスホルモンが体に出ても早めに鎮静化していく」と語った。
続いて、心の柔軟性を意味する「レジリエンスの考えを持つ」ことを推奨。困難な状況でも悩み続けるのではなく「ならどうするか」と行動に切り替えることで、不安を解消しストレスを受けにくくすると解説した。
さらに「他人を変えることを手放す」重要性にも言及。人は自分が変わろうと思わない限り変わらないとし、相手を変えようとするのではなく「相手も自分で自分自身を変えるしかない」と割り切ることで、対人関係のストレスを軽減できるとした。
また、「予測できないことに取り組む・慣れる」ことも効果的であると述べた。普段から初めての場所に行くなど、少しのイレギュラーを経験しておくことで、不測の事態に直面した際のプレッシャーを減らせると語る。
このほか、寝る前に今日良かったことを書く「ポジティブ日記」、責任感を持たずに取り組める「多趣味になる」こと、運動習慣による「体力づくり」、そしてメンタルに悪影響を及ぼす「スマホの利用を減らす」ことなどを挙げた。
メンタルの強さとは、単に打たれ強いことではなく、いかにストレスを素早く鎮静化し、心を復元できるかにかかっている。「捉え方」だけでなく、日常の些細な「行動」を意識して変えていくことが、強固なメンタルを築く鍵であると結論付けた。
Ryota氏はまず、多くの人がメンタルを強くするために「受け流さなきゃ」と考えがちであると指摘。しかし「捉え方だけではない」と述べ、行動を変えることの重要性を説いた。
最初に挙げたのは「週に3回の有酸素運動習慣」である。運動によって意図的にストレスを与え、それを終わらせることでストレスホルモンを減らす効果があると説明。「定期的にやることで、ストレスホルモンが体に出ても早めに鎮静化していく」と語った。
続いて、心の柔軟性を意味する「レジリエンスの考えを持つ」ことを推奨。困難な状況でも悩み続けるのではなく「ならどうするか」と行動に切り替えることで、不安を解消しストレスを受けにくくすると解説した。
さらに「他人を変えることを手放す」重要性にも言及。人は自分が変わろうと思わない限り変わらないとし、相手を変えようとするのではなく「相手も自分で自分自身を変えるしかない」と割り切ることで、対人関係のストレスを軽減できるとした。
また、「予測できないことに取り組む・慣れる」ことも効果的であると述べた。普段から初めての場所に行くなど、少しのイレギュラーを経験しておくことで、不測の事態に直面した際のプレッシャーを減らせると語る。
このほか、寝る前に今日良かったことを書く「ポジティブ日記」、責任感を持たずに取り組める「多趣味になる」こと、運動習慣による「体力づくり」、そしてメンタルに悪影響を及ぼす「スマホの利用を減らす」ことなどを挙げた。
メンタルの強さとは、単に打たれ強いことではなく、いかにストレスを素早く鎮静化し、心を復元できるかにかかっている。「捉え方」だけでなく、日常の些細な「行動」を意識して変えていくことが、強固なメンタルを築く鍵であると結論付けた。
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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。