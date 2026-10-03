きのう2日午後、三重県津市の住宅が全焼し、子どもとみられる4人の遺体が見つかった火事で、出火当初、玄関の近くが激しく燃えていたとみられることが分かりました。

【写真を見る】「子どもの声がして木が焼けてはじけた音がした」 三重・津市で4人死亡の住宅火災 出火当初に玄関近くが激しく燃えていたか 現場には破裂したプロパンガスのボンベが

2日午後2時過ぎ、津市香良洲町のブラジル国籍の男性（38）の住宅が全焼する火事があり、焼け跡から4人の遺体が見つかりました。

出火当時、室内には男性の4歳の娘と、男性の知人女性の13歳と12歳の息子と10歳の娘がいたとみられていて、警察は遺体が4人の子どもとみて、身元の確認を進めています。

男性と知人女性は当時、外出中だったということです。

（現場の隣に住む人）「子どもの声がして、パチパチとして木が焼けてはじけた音がした。建物と建物の間で火柱があがっていた」

また、消防への取材で出火当時、玄関の近くが激しく燃えていたと、近隣の住人が話していることが新たに分かりました。

住宅の東側には、プロパンガスのボンベがあり、消防が到着した時には、すでに破裂していたということです。

警察と消防はきょう3日朝から、実況見分を行い、火が出た原因を調べています。