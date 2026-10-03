まるで人間!?二本足で立ち、風呂の蓋を閉めるワンちゃんがSNSで話題だ。



【写真】背筋シャキッ！二本足でかわいい人間みたいですね

お風呂場の洗い場にちょこんと立つのは、トイプードルのエマちゃん。後ろ足2本できれいに立ち上がり浴槽のふちに前足をかけている姿は、まるで人間か、精巧なぬいぐるみのよう。



エマちゃんがじっと見つめているのは、丸められたお風呂のふた。端の穴に鼻先を器用に突っ込み、一気にゴロゴロ～！なんと、お風呂のふたを閉めてくれるというお手伝いだったのだ。



健気で愛らしすぎる姿が話題を呼び、SNSでは3.5万いいねを獲得。一体なぜ自分でお風呂のふたを閉めるようになったのか、飼い主さんに話を聞いた。



--ふたを閉め始めたきっかけは？



飼い主：普段、私がお風呂のふたをロールして開閉するのを、エマが何往復か追いかけて遊ぶのが日課なんです。遊び足りないときには、巻いて置いてあるふたの穴に鼻を突っ込んで「もっと遊んで！」とアピールしてくるようになり、つついているうちに偶然ふたが動き出したのがきっかけです。初めて閉めてくれたときは本当にびっくりしました！



お風呂場には、お迎えして1カ月（生後3カ月）の頃から興味を持っていたんです。最初はおそるおそる浴室に来て、お風呂の栓に向かって威嚇するだけでしたが（笑）。生後6カ月頃からふたを追いかけるのが毎日の日課になりました。



--毎日ふたを閉めてくれるのですか？



飼い主：遊び足りない時だけなので毎日ではありませんが、ここ数ヶ月でだんだん閉めてくれる頻度が上がってきました！最後の「ひとまき」をきれいに閉じるのが難しいようで、そこだけは鼻でぽんと閉めやすいようにお手伝いしています。最後まで閉め終わると、エマは「ふう、やりきった」という感じで、達成感からか満足そうにお風呂場を出ていきます（笑）。



--他に手伝ってくれる家事はありますか？



飼い主：今のところはありませんが、我が家のかわいい担当です。おもちゃ箱をひっくり返して全部散らかすのも得意ですね！最近は食材の詰まったファスナー付きエコバッグに顔を突っ込んで嗅ぐのが好きなので、そのうちファスナーを開ける家事を覚えるかもしれません（笑）。



◇ ◇



投稿には「立ち姿が人間なんよ」「やりきった顔してる！」「さすがトイプードル。頭いい」「そのうちお風呂掃除してくれるかも」などの反響が寄せられた。



「かわいい担当」のエマちゃんが、次にどんな家事をマスターしてくれるのか。これからの成長が楽しみだ。



（よろず～ニュース特約・瀬戸ゆきほ）