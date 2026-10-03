北海道札幌市豊平区の北海高校の校内で、女子生徒のスカートの中を盗撮したなどの罪に問われている北海高校の元教員の男に対し、２０２６年９月２９日、札幌地裁は拘禁刑１年・執行猶予４年の有罪判決を言い渡しました。



性的姿態等撮影などの罪に問われているのは、札幌市豊平区の無職・上村章太郎被告（３８）です。



判決によりますと、上村被告は２０２６年３月から６月まで、教員として勤務していた北海高校の校内で、複数人の生徒に対し女子生徒のスカート内にスマートフォンを差し入れ、撮影しました。





【弁護側の被告人質問】

初公判で上村被告は、起訴内容を認めました。

Q:きっかけは？

A:大きなストレスがあった。ストレス発散の中でスリルや背徳感でやってしまった。自分を見失ってしまっていました。



Q:ストレスは？

A:剣道を全国に出さねばというプレッシャーと、剣道だけではなく、数学もやってくれという２面でプレッシャーがありやってしまった。



Q:おそれはなかった？

A:ありました。



Q:（こうなることについて）考えなかった？

A:考えていました。すべてを失ってしまうと周りの話を聞いたりメディアでも見たりしていたので。



Q:（撮影した）動画ファイルを見ることは？

A:ほとんどない。



Q:どういうときに動画ファイルを削除していた？

A:思いついた時に削除していた。



Q:第三者に流したりは？

A:一度もないです。



Q:スマホに動画を残していた理由は？

A:特にありません。



Q:生徒らの供述調書を聞いてどう思った？

A:取り返しのつかないことをした。本当に申し訳ないことをした。信頼を裏切ったことやショックなど多くを与えてしまい申し訳ない。



Q:マスコミの報道で生活に支障は？

A:反省するきっかけにはなりました。外を歩きづらくなったが当たり前のこと。

【検察からの被告人質問】

Q:性的欲求を満たすためにやっていた？

A:性的欲求というよりもスリルや背徳感のため。



Q:被害者に謝罪した？

A:直接はしていない。



Q:なぜ？

A:接触できないからです。



Q:無音カメラアプリは今スマホに入っていますか？

A:入っていないです。



Q:入れる予定は？

A:ないです。

Q:どういうときに行っていた？

A:自分を見失ってしまったというか、ムシャクシャしたというか、ストレスを感じたときに行っていた。



Q:被害者のＤだけ盗撮を４回行ったがそれはなぜ？

A:指導上、近くにいたからだと思う。

【検察の論告求刑】

検察は、犯行対応が悪質で教員という立場を悪用し、自らの欲望を満たすためという身勝手な行動に酌量の余地はないなどと指摘し、拘禁刑１年を求刑しました。



【弁護側の最終弁論】

弁護側は、盗撮はスリルを得るためで、動画に興味なく性的欲求を満たすためという動機はほとんどないなどして、執行猶予付きの判決を求めています。



【最終陳述】

裁判長に「最後に何か言いたいことは？」と問われた上村被告は、「これまで私に関わったすべての人に申し訳ない気持ちしかない。この人生をもってしっかり償っていくだけ。申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉を口にしました。



【判決】

９月２９日の裁判で札幌地裁は、「生徒からの信頼に乗じている点で悪質」とした一方、「二度と教職に就くつもりはないと述べている」などとして、上村被告に拘禁刑１年、執行猶予４年の有罪判決を言い渡しました。