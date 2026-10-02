「意外と知らない」個人での海洋散骨事情。元火葬技師が教える遺骨を海に撒くのが非常に難しい理由
元火葬技師の下駄華緒が、YouTubeチャンネル「火葬場談義」で「個人的に海に散骨したいけど自分でしていいのか？答えます」と題した動画を公開した。個人的に海洋散骨を行うことの難しさと、その際に守るべき厳格なルールについて解説している。
下駄はまず、「自分で散骨したい」という視聴者からの質問に対し、個人で行うのは非常に難しいと回答した。親から「お葬式にお金をかけなくていいから、海に撒いてくれ」と頼まれるケースはよく耳にするものの、実際には海洋散骨にも相応の費用がかかり、自由に行えるわけではないと説明する。
法律で完全に禁止されているわけではないが、厚生労働省のガイドラインや地方自治体の条例が存在する。下駄は、まず遺骨を粉状に粉砕する必要がある点を挙げた。もし原型を留めた骨を海に撒き、それが海岸に流れ着いた場合、「事件性が疑われることになりかねない」と述べ、警察が動く事態に発展する重大なリスクを指摘した。さらに、海岸から一定距離以上離れた海域で行わなければならないという制約もあり、個人で船をチャーターするなどのハードルが高いという。
また、地域住民や漁業関係者への配慮も不可欠であると強調した。家族にとっては大切な故人の遺骨であっても、第三者から見れば見ず知らずの他人の人骨であり、強い抵抗感や嫌悪感を抱かれるからだ。近年、アメリカのテーマパークで勝手に散骨を行う事例がニュースなどで問題視されていることにも触れ、周囲の感情を無視した身勝手な行為は避けるべきだと警鐘を鳴らした。
結論として、海への散骨を希望する場合は、専門の散骨サービス会社に依頼するのが最も妥当であるとアドバイスした。家族から「適当に海に撒いておいて」と頼まれた際は、必要な費用や厳しいルールがある事実をしっかりと伝えることで、本人も認識を改めるきっかけになるとし、正しい知識を持って対処することの大切さを説いて動画を締めくくった。
下駄はまず、「自分で散骨したい」という視聴者からの質問に対し、個人で行うのは非常に難しいと回答した。親から「お葬式にお金をかけなくていいから、海に撒いてくれ」と頼まれるケースはよく耳にするものの、実際には海洋散骨にも相応の費用がかかり、自由に行えるわけではないと説明する。
法律で完全に禁止されているわけではないが、厚生労働省のガイドラインや地方自治体の条例が存在する。下駄は、まず遺骨を粉状に粉砕する必要がある点を挙げた。もし原型を留めた骨を海に撒き、それが海岸に流れ着いた場合、「事件性が疑われることになりかねない」と述べ、警察が動く事態に発展する重大なリスクを指摘した。さらに、海岸から一定距離以上離れた海域で行わなければならないという制約もあり、個人で船をチャーターするなどのハードルが高いという。
また、地域住民や漁業関係者への配慮も不可欠であると強調した。家族にとっては大切な故人の遺骨であっても、第三者から見れば見ず知らずの他人の人骨であり、強い抵抗感や嫌悪感を抱かれるからだ。近年、アメリカのテーマパークで勝手に散骨を行う事例がニュースなどで問題視されていることにも触れ、周囲の感情を無視した身勝手な行為は避けるべきだと警鐘を鳴らした。
結論として、海への散骨を希望する場合は、専門の散骨サービス会社に依頼するのが最も妥当であるとアドバイスした。家族から「適当に海に撒いておいて」と頼まれた際は、必要な費用や厳しいルールがある事実をしっかりと伝えることで、本人も認識を改めるきっかけになるとし、正しい知識を持って対処することの大切さを説いて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。