小3息子に「ミシンの絵を描いて」と頼んだら…下書きなしで“わずか5分” 完成した看板に8.8万いいね
ミシン教室の看板を作るため、小学3年生の息子がアクリル板に直接描いたというミシンの絵がInstagramに投稿され、話題となっている。Chinatsu 821 décontracteさん（@green_and_sewing）が「ミシンの絵を描いて！とお願いしてみたら、スラスラと描いてくれた」というコメントとともに投稿したこの写真には8.8万いいねが集まり、味のある線のタッチに多くの反響が寄せられた。息子さんが描いた絵や看板制作の裏側について、Chinatsu 821 décontracteさんに話を聞いた。
【写真】息子が絵、母が文字、父が枠…家族の“得意分野”が結集した手作り看板
--息子さんにミシンの絵を描いてほしいとお願いした際の、息子さんの反応や描いているときの様子はいかがでしたか？
「息子は、絵は好きなのですがとても気分屋なので、気が乗らないと機嫌を損ね、描いてくれないのでタイミングと声かけは、こちらが気をつかいました。この時は、アクリル板を用意したので、物珍しく面白そうと思ってくれたのでしょう。普段乗り物や、信号機などを描くことが得意でしたので、ミシンも抵抗なく承諾してくれたのを覚えています。
ミシンの写真を見せましたが、見なくても描けるという感じで、私が伝えたのはこの辺に描いてほしいと場所を伝えたくらいです。ペンを渡すなり、迷いなくスラスラと描き始めました。下書きもなく頭の中のイメージをそのままコピーしているかのようでした。『できたよ。』5分もかかったでしょうか。あっという間で、写真も動画も撮りそびれたことを覚えています」
--スラスラと描かれたというミシンの完成画を初めてご覧になったとき、どのように感じましたか？
「絵は得意だと分かってはいたのですが、思っていた以上の出来に驚くばかりでした。全体のバランス、味のある線のタッチ、なぜかほっこりする優しさと愉しさのこもった絵を描いてくれて、息子の絵が好きな私は大満足でした。家族で『すごい、すごい』と盛り上がった時間でした」
■息子が絵、母が文字、父が枠 家族の得意分野を結集
--実際にこの素晴らしい絵を看板として形にするにあたり、こだわった点や工夫された作業工程を教えてください。
「実は、慌てて必要になり、とにかく家にある材料でなんとかならないかと、DIYが得意な夫に相談しました。以前、夫が庭に一人で建てた小屋の材料が余っていたので、窓に使ったアクリル板や余った木の廃材などを利用し、即席で作ったものだったのです。絵は息子が、文字は私が、枠は夫が作り、家族の得意分野の結集という作品になったのです。正式な看板は改めて、業者にお願いする予定でした」
--近所の方や教室のお客様など、周囲から届いた印象的な褒め言葉や反響のエピソードを教えていただけますか？
「ミシン教室を知っていただくために、地域の蚤の市で自作看板を出した際には、どの方も足を止めて『ステキね』と声をかけてくださり、皆さんが純粋に良いと思ってくれているのが伝わりました。私自身も気に入って教室のロゴや名刺にしたのですが、そこでも大好評で。玄関に置いていても『味がある』『優しさを感じる』と褒めていただき、この絵を見た皆さんが笑顔になっていることに気づいたんです。
『この絵を好きなのは私だけじゃないんだ』と嬉しくなり、少しでも多くの方に笑顔になっていただけたらとSNSに投稿してみました。たくさんの方やプロの方からもお褒めいただき、世に出すべき才能なのかと、母としてはいろいろな思いが巡りました」
--今回の投稿がSNS上で大きな反響を呼んでいることについて、息子さんはどのような反応をされていますか？
「今回の件は、息子にも話しています。あまり普段、自分の興味のないことには全く関心を示さないのですが、『たくさんの方がすごいと言ってくれたよ』ということには本人も嬉しかったようで、自分の得意なことは絵を描くことだという意識は芽生えたようでした。物心つく前から、いつでもたくさんの絵ばかりを描いていましたが、とことんマイペースな性格で、言われて描くというのは好きではなく、気分が乗れば、すごい集中力であっという間に描いてしまうという極端なタイプなので、反響があったからといって、絵を描くことはしていません。ですが、皆様のいいねやコメントが息子の自信につながっています。ありがとうございます」
--息子さんにミシンの絵を描いてほしいとお願いした際の、息子さんの反応や描いているときの様子はいかがでしたか？
「息子は、絵は好きなのですがとても気分屋なので、気が乗らないと機嫌を損ね、描いてくれないのでタイミングと声かけは、こちらが気をつかいました。この時は、アクリル板を用意したので、物珍しく面白そうと思ってくれたのでしょう。普段乗り物や、信号機などを描くことが得意でしたので、ミシンも抵抗なく承諾してくれたのを覚えています。
ミシンの写真を見せましたが、見なくても描けるという感じで、私が伝えたのはこの辺に描いてほしいと場所を伝えたくらいです。ペンを渡すなり、迷いなくスラスラと描き始めました。下書きもなく頭の中のイメージをそのままコピーしているかのようでした。『できたよ。』5分もかかったでしょうか。あっという間で、写真も動画も撮りそびれたことを覚えています」
--スラスラと描かれたというミシンの完成画を初めてご覧になったとき、どのように感じましたか？
「絵は得意だと分かってはいたのですが、思っていた以上の出来に驚くばかりでした。全体のバランス、味のある線のタッチ、なぜかほっこりする優しさと愉しさのこもった絵を描いてくれて、息子の絵が好きな私は大満足でした。家族で『すごい、すごい』と盛り上がった時間でした」
■息子が絵、母が文字、父が枠 家族の得意分野を結集
--実際にこの素晴らしい絵を看板として形にするにあたり、こだわった点や工夫された作業工程を教えてください。
「実は、慌てて必要になり、とにかく家にある材料でなんとかならないかと、DIYが得意な夫に相談しました。以前、夫が庭に一人で建てた小屋の材料が余っていたので、窓に使ったアクリル板や余った木の廃材などを利用し、即席で作ったものだったのです。絵は息子が、文字は私が、枠は夫が作り、家族の得意分野の結集という作品になったのです。正式な看板は改めて、業者にお願いする予定でした」
--近所の方や教室のお客様など、周囲から届いた印象的な褒め言葉や反響のエピソードを教えていただけますか？
「ミシン教室を知っていただくために、地域の蚤の市で自作看板を出した際には、どの方も足を止めて『ステキね』と声をかけてくださり、皆さんが純粋に良いと思ってくれているのが伝わりました。私自身も気に入って教室のロゴや名刺にしたのですが、そこでも大好評で。玄関に置いていても『味がある』『優しさを感じる』と褒めていただき、この絵を見た皆さんが笑顔になっていることに気づいたんです。
『この絵を好きなのは私だけじゃないんだ』と嬉しくなり、少しでも多くの方に笑顔になっていただけたらとSNSに投稿してみました。たくさんの方やプロの方からもお褒めいただき、世に出すべき才能なのかと、母としてはいろいろな思いが巡りました」
--今回の投稿がSNS上で大きな反響を呼んでいることについて、息子さんはどのような反応をされていますか？
「今回の件は、息子にも話しています。あまり普段、自分の興味のないことには全く関心を示さないのですが、『たくさんの方がすごいと言ってくれたよ』ということには本人も嬉しかったようで、自分の得意なことは絵を描くことだという意識は芽生えたようでした。物心つく前から、いつでもたくさんの絵ばかりを描いていましたが、とことんマイペースな性格で、言われて描くというのは好きではなく、気分が乗れば、すごい集中力であっという間に描いてしまうという極端なタイプなので、反響があったからといって、絵を描くことはしていません。ですが、皆様のいいねやコメントが息子の自信につながっています。ありがとうございます」