大泉洋主演『俺たちの箱根駅伝』10.10初回放送40分拡大決定 当日は日テレ番組が“オレハコ”一色に！
10月10日スタートの大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の初回放送が、異例の40分拡大放送になることが決定した。初回放送では、桑田佳祐が書き下ろした主題歌も解禁となる。10月10日の初回放送当日は、ドラマの出演者たちが、日本テレビのタイムテーブルのさまざまな場面に登場。朝から晩まで番組の垣根を越えてたすきをつなぎ、日本テレビの放送を駆け抜けていく。
【写真】大泉洋「私を嫌いになっても、ドラマは嫌いにならないで」 ユーモア交え『俺たちの箱根駅伝』をアピール
原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
箱根駅伝の生中継を担う大日テレビのチーフプロデューサー徳重亮役を大泉洋、センターディレクターの宮本菜月役を伊藤沙莉、箱根駅伝に挑戦する明誠学院大学陸上競技部の監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。
10月10日は5時55分から放送の『シューイチ』に、大泉洋、伊藤沙莉、山下智久が生出演。この日から、『俺たちの箱根駅伝』×『シューイチ』のスペシャルコラボ企画「俺たちは食べる駅弁」コーナーも始動する。この企画では、ドラマで箱根駅伝出場を目指す学生役を演じる小林虎之介らが週替わりで登場。東京駅で買える、彩りも華やかな人気の絶品駅弁を、こだわりの食材や味わいとともに紹介しながら豪快に堪能。おいしい駅弁を味わう学生役キャストたちの素顔とともに、その日のドラマの見どころを届けていく。毎週、どんな学生役キャストと絶品駅弁が登場するのかにも期待高まる。
続く13時30分からは、緊急生放送SPが決定。大泉、山下に加えて、小林虎之介や奥智哉をはじめとする学生役のキャストたちも生出演。4年以上にわたる準備、関東学生陸上競技連盟の全面協力のもと実現した壮大な撮影-“映像化不可能”とも言われた作品に、いかにして挑んだのか。貴重な映像とともに、その舞台裏やキャストたちの撮影秘話をたっぷり紹介する。さらに、数時間後に迫った初回放送への思いを生放送で語るほか、何が飛び出すかわからない生放送ならではのお楽しみも。ドラマの“本気度”がわかる、放送直前の60分スペシャルを届ける。
さらに、大泉ら出演者による初回放送までのカウントダウン企画も実施。朝から晩にかけて、タイムテーブルのさまざまな場面に登場し、その時々の時刻から、21時の放送スタートまでをカウントダウン。初回放送が刻一刻と近づいていく、この日限りのスペシャルPRを展開する。
そして18時30分からの『満天☆青空レストラン』には、ランナー役を演じる小林虎之介と菅生新樹が登場。舞台は、神奈川県平塚市。平塚生まれの新米「はるみ」を自ら収穫し、炊きたてを味わうほか、お米のスペシャリスト厳選の絶品“ご飯の友”や、神奈川の食材を使った豪快な一品も登場。食欲旺盛な2人が秋の味覚を存分に堪能しながら、同日スタートするドラマへの思いも語る。
続く19時からの『嗚呼!!みんなの動物園』2時間スペシャルには、大泉、伊藤、山下、さらに東西大学陸上競技部監督・平川庄介役の山本耕史も出演。ドラマでは見られない出演者たちの素顔が満載の2時間となる。
そして『嗚呼!!みんなの動物園』2時間スペシャルから直結で、そのまま『俺たちの箱根駅伝』第1話の幕が上がる。初回放送には、未発表の驚きのスペシャルゲストも登場する。
ドラマ放送後に続く『シャカレキ！』では、ドラマと連動した全10回のスペシャルコラボ企画が始動。小林虎之介、奥智哉ら学生役キャストたちが、ドラマの役柄そのままに『シャカレキ！』の劇中に登場する。箱根駅伝本選を目指す学生たちの葛藤や情熱を描きながら、ドラマ本編の物語ともつながる、ここでしか見られないストーリーが展開されていく。
朝の『シューイチ』から始まり、緊急生放送SP、『満天☆青空レストラン』、『嗚呼!!みんなの動物園』、そして40分拡大スペシャルのドラマ本編から、その後の『シャカレキ！』まで、10月10日は、朝から晩まで“オレハコ”一色に。番組の垣根を越え、日本テレビの一日が『俺たちの箱根駅伝』初回放送へとつながる、特別な1日となる予定だ。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送（初回40分拡大）。
原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
箱根駅伝の生中継を担う大日テレビのチーフプロデューサー徳重亮役を大泉洋、センターディレクターの宮本菜月役を伊藤沙莉、箱根駅伝に挑戦する明誠学院大学陸上競技部の監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。
10月10日は5時55分から放送の『シューイチ』に、大泉洋、伊藤沙莉、山下智久が生出演。この日から、『俺たちの箱根駅伝』×『シューイチ』のスペシャルコラボ企画「俺たちは食べる駅弁」コーナーも始動する。この企画では、ドラマで箱根駅伝出場を目指す学生役を演じる小林虎之介らが週替わりで登場。東京駅で買える、彩りも華やかな人気の絶品駅弁を、こだわりの食材や味わいとともに紹介しながら豪快に堪能。おいしい駅弁を味わう学生役キャストたちの素顔とともに、その日のドラマの見どころを届けていく。毎週、どんな学生役キャストと絶品駅弁が登場するのかにも期待高まる。
続く13時30分からは、緊急生放送SPが決定。大泉、山下に加えて、小林虎之介や奥智哉をはじめとする学生役のキャストたちも生出演。4年以上にわたる準備、関東学生陸上競技連盟の全面協力のもと実現した壮大な撮影-“映像化不可能”とも言われた作品に、いかにして挑んだのか。貴重な映像とともに、その舞台裏やキャストたちの撮影秘話をたっぷり紹介する。さらに、数時間後に迫った初回放送への思いを生放送で語るほか、何が飛び出すかわからない生放送ならではのお楽しみも。ドラマの“本気度”がわかる、放送直前の60分スペシャルを届ける。
さらに、大泉ら出演者による初回放送までのカウントダウン企画も実施。朝から晩にかけて、タイムテーブルのさまざまな場面に登場し、その時々の時刻から、21時の放送スタートまでをカウントダウン。初回放送が刻一刻と近づいていく、この日限りのスペシャルPRを展開する。
そして18時30分からの『満天☆青空レストラン』には、ランナー役を演じる小林虎之介と菅生新樹が登場。舞台は、神奈川県平塚市。平塚生まれの新米「はるみ」を自ら収穫し、炊きたてを味わうほか、お米のスペシャリスト厳選の絶品“ご飯の友”や、神奈川の食材を使った豪快な一品も登場。食欲旺盛な2人が秋の味覚を存分に堪能しながら、同日スタートするドラマへの思いも語る。
続く19時からの『嗚呼!!みんなの動物園』2時間スペシャルには、大泉、伊藤、山下、さらに東西大学陸上競技部監督・平川庄介役の山本耕史も出演。ドラマでは見られない出演者たちの素顔が満載の2時間となる。
そして『嗚呼!!みんなの動物園』2時間スペシャルから直結で、そのまま『俺たちの箱根駅伝』第1話の幕が上がる。初回放送には、未発表の驚きのスペシャルゲストも登場する。
ドラマ放送後に続く『シャカレキ！』では、ドラマと連動した全10回のスペシャルコラボ企画が始動。小林虎之介、奥智哉ら学生役キャストたちが、ドラマの役柄そのままに『シャカレキ！』の劇中に登場する。箱根駅伝本選を目指す学生たちの葛藤や情熱を描きながら、ドラマ本編の物語ともつながる、ここでしか見られないストーリーが展開されていく。
朝の『シューイチ』から始まり、緊急生放送SP、『満天☆青空レストラン』、『嗚呼!!みんなの動物園』、そして40分拡大スペシャルのドラマ本編から、その後の『シャカレキ！』まで、10月10日は、朝から晩まで“オレハコ”一色に。番組の垣根を越え、日本テレビの一日が『俺たちの箱根駅伝』初回放送へとつながる、特別な1日となる予定だ。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送（初回40分拡大）。