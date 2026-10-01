持ち物も人付き合いも取捨選択！ポイントカードを手放して「本当にせいせいした」家計管理術
YouTubeチャンネル「花子の暮らし」が、「【団地暮らし】持ち物も人付き合いも取捨選択する」と題した動画を公開した。
今回のテーマは、これからの人生を少しずつ身軽にしていくこと。持ち物だけでなく、人付き合いやお金の使い方まで見直しながら、自分にとって本当に必要なものを選んでいく様子が紹介されている。
まず手をつけたのは、毎日持ち歩く財布。
以前はシャネルなどの長財布を使い、「今思えば、少し見栄もあったのかもしれません」と振り返る花子さん。当時の財布の中には、いつ使うのかわからないポイントカードやレシートがたくさん入っていたという。
暮らしを見直す中で、不要なレシートやポイントカードを少しずつ手放し、家計管理もスマートフォン中心に。財布の中身を減らしたときには、「本当にせいせいしたのを覚えています」と語っている。
そして6年ぶりに新調したのが、Instagramで見つけたコンパクトな黒のミニ財布。
持ち歩く現金は必要最低限。カード類も厳選し、以前よりずっと小さく、軽くなった。毎日バッグに入れるものだからこそ、財布を小さくしただけでも身軽さを実感しているようだ。
そんなお気に入りの財布を持って、この日は友人との約束へ。
開店直後のまだ人が少ない都心の商業施設を歩き、さまざまなショップを見て回る。以前なら、気に入ったものを見つけるとすぐに購入していたというが、今は少し違う。
「これだけで足りるって思えるようになりました」
物を減らしていく中で、買い物に対する考え方も少しずつ変わっていったという。
その後は、友人と初めて訪れるスペイン料理店へ。パエリアなどの料理を楽しみながら、ゆっくりとした時間を過ごす。
普段は自炊を中心に、できるところは節約する生活。だからこそ、たまの外食や友人との時間を「特別な1日」として、心から楽しめるのだという。
何でも減らせばいいわけではない。
持ち物も、人付き合いも、お金の使い方も、自分にとって大切なものを残すために選び直していく。
年齢を重ねるにつれて、気力や体力、暮らし方は少しずつ変わっていく。だからこそ、今の自分に合った形へ整えていくことが、これからを心地よく暮らすためのひとつの方法なのかもしれない。
たくさん持つことより、自分に必要なものがわかっていること。
花子さんの暮らしから、そんな身軽さのヒントが見つかりそうだ。
今回のテーマは、これからの人生を少しずつ身軽にしていくこと。持ち物だけでなく、人付き合いやお金の使い方まで見直しながら、自分にとって本当に必要なものを選んでいく様子が紹介されている。
まず手をつけたのは、毎日持ち歩く財布。
以前はシャネルなどの長財布を使い、「今思えば、少し見栄もあったのかもしれません」と振り返る花子さん。当時の財布の中には、いつ使うのかわからないポイントカードやレシートがたくさん入っていたという。
暮らしを見直す中で、不要なレシートやポイントカードを少しずつ手放し、家計管理もスマートフォン中心に。財布の中身を減らしたときには、「本当にせいせいしたのを覚えています」と語っている。
そして6年ぶりに新調したのが、Instagramで見つけたコンパクトな黒のミニ財布。
持ち歩く現金は必要最低限。カード類も厳選し、以前よりずっと小さく、軽くなった。毎日バッグに入れるものだからこそ、財布を小さくしただけでも身軽さを実感しているようだ。
そんなお気に入りの財布を持って、この日は友人との約束へ。
開店直後のまだ人が少ない都心の商業施設を歩き、さまざまなショップを見て回る。以前なら、気に入ったものを見つけるとすぐに購入していたというが、今は少し違う。
「これだけで足りるって思えるようになりました」
物を減らしていく中で、買い物に対する考え方も少しずつ変わっていったという。
その後は、友人と初めて訪れるスペイン料理店へ。パエリアなどの料理を楽しみながら、ゆっくりとした時間を過ごす。
普段は自炊を中心に、できるところは節約する生活。だからこそ、たまの外食や友人との時間を「特別な1日」として、心から楽しめるのだという。
何でも減らせばいいわけではない。
持ち物も、人付き合いも、お金の使い方も、自分にとって大切なものを残すために選び直していく。
年齢を重ねるにつれて、気力や体力、暮らし方は少しずつ変わっていく。だからこそ、今の自分に合った形へ整えていくことが、これからを心地よく暮らすためのひとつの方法なのかもしれない。
たくさん持つことより、自分に必要なものがわかっていること。
花子さんの暮らしから、そんな身軽さのヒントが見つかりそうだ。
YouTubeの動画内容
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