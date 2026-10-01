マクドナルドのキャラクター「ドナルド」、きょうから「ロナルド」へ
日本マクドナルドのキャラクター「ドナルド」がきょう1日、マクドナルドの公式Xにて、「今日からロナルド」と宣言した。
【写真】「今日からロナルド」にっこり笑顔で自己紹介
投稿に「ドナルド、どーなるの？」とつづられており、添えられた写真で、キャラクターのショットとともに「今日からロナルド」と紹介された。
なおきょう1日、公益財団法人ロナルド・マクドナルド・ハウス・ジャパン（旧:ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン）は、日本第一号ハウス開設から25周年を迎えるにあたり、10月1日からブランド名・法人名とロゴマークを変更したことを発表した。
ブランド名を「ドナルド・マクドナルド・ハウス」から世界共通の「ロナルド・マクドナルド・ハウス」へと統一し法人名も変更。ロゴマークを刷新するとともに、新たなタグラインおよびステートメントも策定した。
変更の理由については、グローバルブランド（世界共有の活動）として“家族を支える存在であること”をより明確に伝えるため、日本独自の名称「ドナルド・マクドナルド・ハウス」から世界共通の「ロナルド・マクドナルド・ハウス」に統一。併せて法人名も変更した。
ロナルド・マクドナルド・ハウスは、病気と向き合う子どもとその家族が安心して治療に専念できるよう、病院の近くに自宅のように過ごせる“第二のわが家”を提供し、子どもと家族を支える活動を続けている。今年4月に開始した「利用料無償化」に続き、付き添い生活における「食事支援の強化」に向けた取り組みも本格始動した。
【写真】「今日からロナルド」にっこり笑顔で自己紹介
投稿に「ドナルド、どーなるの？」とつづられており、添えられた写真で、キャラクターのショットとともに「今日からロナルド」と紹介された。
なおきょう1日、公益財団法人ロナルド・マクドナルド・ハウス・ジャパン（旧:ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン）は、日本第一号ハウス開設から25周年を迎えるにあたり、10月1日からブランド名・法人名とロゴマークを変更したことを発表した。
変更の理由については、グローバルブランド（世界共有の活動）として“家族を支える存在であること”をより明確に伝えるため、日本独自の名称「ドナルド・マクドナルド・ハウス」から世界共通の「ロナルド・マクドナルド・ハウス」に統一。併せて法人名も変更した。
ロナルド・マクドナルド・ハウスは、病気と向き合う子どもとその家族が安心して治療に専念できるよう、病院の近くに自宅のように過ごせる“第二のわが家”を提供し、子どもと家族を支える活動を続けている。今年4月に開始した「利用料無償化」に続き、付き添い生活における「食事支援の強化」に向けた取り組みも本格始動した。