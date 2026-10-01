295.9gだった赤ちゃんペンギンが1年後…23.6kgに成長 「よよちゃん」1歳の誕生日
アドベンチャーワールドの公式Xが、コウテイペンギン「よよちゃん」の1歳の誕生日を報告。誕生時295.9gだった体重は23.6kgとなり、ユーザーからは「立派なペンギンになりましたね!」「もう1年経ったのかあ、おめでとう！」など、成長を喜ぶ声が寄せられている。
【動画】295.9gの小さな赤ちゃんが…「よよちゃん」奇跡の1年をプレイバック
「よよちゃん」は、2025年9月30日にアドベンチャーワールドで16羽目のコウテイペンギンとして誕生。同パークでのコウテイペンギンの誕生は4年ぶりだった。
誕生後は、アニマルエデュテイナーのサポートを受けながら成長。1歳の誕生日を迎えた9月30日には、氷で作った特製プレゼントが贈られ、体重測定も実施。公式Xでは、誕生したばかりの頃から現在までの姿をまとめた「奇跡の1年」のプレイバック動画も公開されている。
【動画】295.9gの小さな赤ちゃんが…「よよちゃん」奇跡の1年をプレイバック
「よよちゃん」は、2025年9月30日にアドベンチャーワールドで16羽目のコウテイペンギンとして誕生。同パークでのコウテイペンギンの誕生は4年ぶりだった。
誕生後は、アニマルエデュテイナーのサポートを受けながら成長。1歳の誕生日を迎えた9月30日には、氷で作った特製プレゼントが贈られ、体重測定も実施。公式Xでは、誕生したばかりの頃から現在までの姿をまとめた「奇跡の1年」のプレイバック動画も公開されている。