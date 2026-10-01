ミスドに詰め放題があるって知ってた？1000円で楽しむ『おうちアフタヌーンティー』
YouTubeチャンネル「1000円ごほうび / わんみに」がミスドの詰め放題で「おうちアフタヌーンティー」を楽しむ様子を公開しています。
■1000円をどう使う？ 選ぶ時間もごほうびに
お財布に1000円札を入れて出発したわんみにさん。「何に使おうか考える時間まで楽しくなります」と買い物前から心が弾んでいる様子です。
今回挑戦したのはミスタードーナツの「ドーナツポップ」詰め放題。持ち帰り価格982円のLサイズのカップに、7種類のドーナツポップを隙間なく詰めていきます。
帰宅して数えてみると全部で33個。どれだけ詰められたか確かめる時間もこの買い物の楽しみの一つです。
■3段のスタンドでおうちアフタヌーンティー
ドーナツはカップから取り出し、アフタヌーンティースタンドへ。チョコレートやピンク色のドーナツを3段のお皿に並べると、テーブルがぐっと華やかになりました。
アイスコーヒーを添えれば、おうちアフタヌーンティーの準備は完了。ひと口サイズのドーナツを選びながら、自宅でゆっくりとティータイムを楽しみます。身近なおやつも、盛り付けをひと工夫することで、ちょっと特別なごほうびになります。
■翌朝は焼いてアレンジ。楽しみはもう一度
その日に食べきれなかった分は、翌朝ホットサンドメーカーで焼いてアレンジ。特に「エンゼルクリームボール」は中のクリームがとろけておいしかったと感想を伝えています。
買って、並べて、味わって、翌朝は食べ方を変えてみる。一度の買い物から楽しみが広がっていきます。
■何でもない日に、小さなごほうびを
企画を始めるきっかけになったのは、おづまりこさんの著書『わたしの1ヶ月1000円ごほうび』だったといいます。
1000円を何に使おうか考える時間から、買ったものを自分らしく楽しむ時間まで。今回の動画にはいつもの暮らしの中に小さな楽しみをつくるアイデアが詰まっています。
◾️ミスタードーナツの詰め放題でひと口サイズのドーナツポップを33個。購入金額は982円で、単品価格で計算すると503円分お得になりました。
※価格・商品内容は動画撮影時のものです。
■1000円をどう使う？ 選ぶ時間もごほうびに
お財布に1000円札を入れて出発したわんみにさん。「何に使おうか考える時間まで楽しくなります」と買い物前から心が弾んでいる様子です。
今回挑戦したのはミスタードーナツの「ドーナツポップ」詰め放題。持ち帰り価格982円のLサイズのカップに、7種類のドーナツポップを隙間なく詰めていきます。
帰宅して数えてみると全部で33個。どれだけ詰められたか確かめる時間もこの買い物の楽しみの一つです。
■3段のスタンドでおうちアフタヌーンティー
ドーナツはカップから取り出し、アフタヌーンティースタンドへ。チョコレートやピンク色のドーナツを3段のお皿に並べると、テーブルがぐっと華やかになりました。
アイスコーヒーを添えれば、おうちアフタヌーンティーの準備は完了。ひと口サイズのドーナツを選びながら、自宅でゆっくりとティータイムを楽しみます。身近なおやつも、盛り付けをひと工夫することで、ちょっと特別なごほうびになります。
■翌朝は焼いてアレンジ。楽しみはもう一度
その日に食べきれなかった分は、翌朝ホットサンドメーカーで焼いてアレンジ。特に「エンゼルクリームボール」は中のクリームがとろけておいしかったと感想を伝えています。
買って、並べて、味わって、翌朝は食べ方を変えてみる。一度の買い物から楽しみが広がっていきます。
■何でもない日に、小さなごほうびを
企画を始めるきっかけになったのは、おづまりこさんの著書『わたしの1ヶ月1000円ごほうび』だったといいます。
1000円を何に使おうか考える時間から、買ったものを自分らしく楽しむ時間まで。今回の動画にはいつもの暮らしの中に小さな楽しみをつくるアイデアが詰まっています。
◾️ミスタードーナツの詰め放題でひと口サイズのドーナツポップを33個。購入金額は982円で、単品価格で計算すると503円分お得になりました。
※価格・商品内容は動画撮影時のものです。
YouTubeの動画内容
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朝活とモーニング☕️ 美味しいものが大好き！
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