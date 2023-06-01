『うまるちゃん』約8年ぶりの完全新作読切「干物妹︕うまるちゃん100」公開！
漫画『干物妹！うまるちゃん』の約8年ぶりとなる完全新作読切「干物妹！うまるちゃん100」が、「ヤンジャン＋」（集英社）にて公開された。
【写真】集英社創業100周年記念の『干物妹！うまるちゃん』イラスト
集英社「週刊ヤングジャンプ」にて2013年から2017年まで連載され、2015年と2017年にはテレビアニメ化もされた、累計300万部超の人気作『干物妹！うまるちゃん』（サンカクヘッド著）。同作の新作読切16ページが、10月1日に「ヤンジャン＋」にて公開された。タイトルは「干物妹！うまるちゃん100」。サンカクヘッドによる完全新作描き下ろしは、2018年に発表されたスピンオフシリーズ『干物妹！うまるちゃんG』の掲載以来、約8年ぶりとなる。
新作読切でも、相も変わらずグータラな二面性生活を続けるうまる。そんな彼女のグータラっぷりが、なんとSNSで大拡散!? 妹たちが“総・干物妹化”!? うまるの世界が予期せぬ形で世の中に広がっていく…!?
完全新作読切『干物妹！うまるちゃん100』は、「ヤンジャン＋」にて10月1日公開。
【写真】集英社創業100周年記念の『干物妹！うまるちゃん』イラスト
集英社「週刊ヤングジャンプ」にて2013年から2017年まで連載され、2015年と2017年にはテレビアニメ化もされた、累計300万部超の人気作『干物妹！うまるちゃん』（サンカクヘッド著）。同作の新作読切16ページが、10月1日に「ヤンジャン＋」にて公開された。タイトルは「干物妹！うまるちゃん100」。サンカクヘッドによる完全新作描き下ろしは、2018年に発表されたスピンオフシリーズ『干物妹！うまるちゃんG』の掲載以来、約8年ぶりとなる。
新作読切でも、相も変わらずグータラな二面性生活を続けるうまる。そんな彼女のグータラっぷりが、なんとSNSで大拡散!? 妹たちが“総・干物妹化”!? うまるの世界が予期せぬ形で世の中に広がっていく…!?
完全新作読切『干物妹！うまるちゃん100』は、「ヤンジャン＋」にて10月1日公開。