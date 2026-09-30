市原隼人主演「おいしい給食」劇場版第5弾制作決定・特報解禁 銀幕にパワーアップした“うまそげ”が降臨
【モデルプレス＝2026/09/30】俳優の市原隼人が主演を務める学園グルメコメディ「おいしい給食」シリーズの劇場版第5弾（2027年全国公開予定）の制作が決定した。
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「おいしい給食」は1980年代の中学校を舞台に、給食マニアの教師と生徒が、どちらが給食をおいしく食べるかという闘いを繰り広げる学園食育エンタテインメント。2019年10月に連続ドラマとして始動し、これまでに4作の劇場版が公開された。2026年10月10日から、沖縄を舞台とするシーズン4のドラマがテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12 トゥエルビほか順次放送スタートする。
解禁された映像では、市原演じる甘利田が沖縄のマリンブルー的大海原を前に、「推し食を求めて荒波乗り越えて流れ着いたはうまそげの島」と一句読んでしまうほど、壮大さを感じる映像が映し出される。「おいしい給食」5度目の給食バトルは、10月からのドラマ放送を経て、またもや銀幕へ。「season4」の舞台となる沖縄の地で、甘利田とライバル・レンとの“南国うまそげ対決”はどちらに軍配が上がるのか、ドラマ放送前から期待に胸高鳴るばかり。また、新シーズン放送を記念して、9月30日から「おいしい給食」公式YouTubeチャンネルが開設。過去に放送したシーズン各話の配信や特別映像、最新作の動画が投稿される。（modelpress編集部）
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◆劇場版「おいしい給食」第5弾制作決定
「おいしい給食」は1980年代の中学校を舞台に、給食マニアの教師と生徒が、どちらが給食をおいしく食べるかという闘いを繰り広げる学園食育エンタテインメント。2019年10月に連続ドラマとして始動し、これまでに4作の劇場版が公開された。2026年10月10日から、沖縄を舞台とするシーズン4のドラマがテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12 トゥエルビほか順次放送スタートする。
◆劇場版「おいしい給食」特報公開
解禁された映像では、市原演じる甘利田が沖縄のマリンブルー的大海原を前に、「推し食を求めて荒波乗り越えて流れ着いたはうまそげの島」と一句読んでしまうほど、壮大さを感じる映像が映し出される。「おいしい給食」5度目の給食バトルは、10月からのドラマ放送を経て、またもや銀幕へ。「season4」の舞台となる沖縄の地で、甘利田とライバル・レンとの“南国うまそげ対決”はどちらに軍配が上がるのか、ドラマ放送前から期待に胸高鳴るばかり。また、新シーズン放送を記念して、9月30日から「おいしい給食」公式YouTubeチャンネルが開設。過去に放送したシーズン各話の配信や特別映像、最新作の動画が投稿される。（modelpress編集部）
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