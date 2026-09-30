Aえ! group末澤誠也、役作りで土下座を猛練習「土下座って何種類もあるんだ」共演・磯村勇斗から称賛の声も「心強かった」【mentor】

Aえ! group末澤誠也、役作りで土下座を猛練習「土下座って何種類もあるんだ」共演・磯村勇斗から称賛の声も「心強かった」【mentor】