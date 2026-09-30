Aぇ! group末澤誠也、磯村勇斗＆綾野剛らから“かぶり猫”“狂犬”イジり「犬か猫かどっちなんですか」
俳優の磯村勇斗、Aぇ! groupの末澤誠也、綾野剛が9月30日、都内で行われた映画『mentor』ジャパンプレミアに登壇した。今作でW主演となる磯村と末澤、共演の綾野だがそれぞれ劇中では“どこかおかしな”人物を熱演。これにちなみ、一番“ちょっとおかしいのは誰か”を聞かれた磯村は、末澤を指名した。
【写真】秋めかしいブラウンストライプの衣装で登場した末澤誠也
今作で単独初主演を務めた末澤は磯村と綾野との芝居が「本当に怖かった」と本音をポツリ。「現場では2人とも気さくに話しかけてくださいましたしあったかい空気を作ってくださったので肩の力を抜いてお芝居できました」とすると磯村は「本当に役者・末澤誠也がいました。完全にハマっていた。初めての単独主演は関係なく役者として見ていたので心強かったです」と信頼を寄せた。
その一方で、一番ちょっとおかしい人に綾野を指した吉田恵輔監督は「（磯村と末澤は）まだ猫かぶりな感じがするし、（末澤は）“かぶり猫”って感じがする」と切り出すと、「（末澤は）狂犬って言われてるけど、まだ狂犬って匂いがしない…」と指摘。末澤が「周りが勝手に言ってるだけで、狂犬じゃないです！」と吠え、3人から「狂犬なんですか？」「狂犬なの？狂犬・誠也？」とイジられた。
磯村は素顔の末澤について「いるよね、絶対。もう一人ここに。スタンドみたいに…。さっき言った“かぶり猫”がいるんじゃない」と明かすと末澤は「犬か猫かどっちなんですか」とツッコミ。「会話はできてるんだけどそこにまったく芯がない」と評価する磯村に、末澤は「どういうことですか！」と食いつき、磯村は「もっと悪魔的な人がいる気がする…カットの後で急に普通になるから何を考えてるんだろうと」と説明。末澤は「それは集中してるんです！」と弁解した。
そこで綾野が「普段の人あたりのトーンが明るいのにミステリアスさがあって、それがうまく共存してるように見えないから余計にそう感じたのでは」と助け舟。「でもちょっとズレがあるとオリジナリティがあってかっこいいですよね。僕たちにもちゃんとツッコんでくれる頭の回転速度は早い。なのに新ジャンル。僕は興味津々。2人のときはすごいおっとり」とギャップに驚いていた。
今作は、過去に囚われたまま大人になった2人の青年と、2人の運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く、新感覚エンターテインメント。不穏さと可笑しさ、違和感と共感が入り混じり、A24作品を想起させるような、観る者の感情をぐちゃぐちゃにかき乱す“感情カオス”の映画体験が幕を開ける。
【写真】秋めかしいブラウンストライプの衣装で登場した末澤誠也
今作で単独初主演を務めた末澤は磯村と綾野との芝居が「本当に怖かった」と本音をポツリ。「現場では2人とも気さくに話しかけてくださいましたしあったかい空気を作ってくださったので肩の力を抜いてお芝居できました」とすると磯村は「本当に役者・末澤誠也がいました。完全にハマっていた。初めての単独主演は関係なく役者として見ていたので心強かったです」と信頼を寄せた。
磯村は素顔の末澤について「いるよね、絶対。もう一人ここに。スタンドみたいに…。さっき言った“かぶり猫”がいるんじゃない」と明かすと末澤は「犬か猫かどっちなんですか」とツッコミ。「会話はできてるんだけどそこにまったく芯がない」と評価する磯村に、末澤は「どういうことですか！」と食いつき、磯村は「もっと悪魔的な人がいる気がする…カットの後で急に普通になるから何を考えてるんだろうと」と説明。末澤は「それは集中してるんです！」と弁解した。
そこで綾野が「普段の人あたりのトーンが明るいのにミステリアスさがあって、それがうまく共存してるように見えないから余計にそう感じたのでは」と助け舟。「でもちょっとズレがあるとオリジナリティがあってかっこいいですよね。僕たちにもちゃんとツッコんでくれる頭の回転速度は早い。なのに新ジャンル。僕は興味津々。2人のときはすごいおっとり」とギャップに驚いていた。
今作は、過去に囚われたまま大人になった2人の青年と、2人の運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く、新感覚エンターテインメント。不穏さと可笑しさ、違和感と共感が入り混じり、A24作品を想起させるような、観る者の感情をぐちゃぐちゃにかき乱す“感情カオス”の映画体験が幕を開ける。