卵焼きに“からしマヨ”を混ぜるだけ キユーピー直伝「実は相性抜群」の意外な組み合わせ
キユーピーの公式X（@kewpie_official）が、卵焼きに「からしマヨネーズ」を加える食べ方を紹介。意外にも相性が良いという組み合わせで、投稿は5.4万回以上表示され、1300件を超えるいいねを集めている（30日10時30分時点）。
【写真】「実は相性抜群」“からしマヨ”入り卵焼きはこんな仕上がり
投稿では、卵焼きを作る際に『からしマヨネーズ』を加える食べ方を紹介。「実は相性抜群なんです」として、卵4個に対して、からしマヨネーズ大さじ1を目安に加えるとしている。
ユーザーからは「からしマヨネーズ！常備してます いつもお世話になってます」「玉子焼き焼くときに油の代わりにからしマヨネーズで焼いてます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「実は相性抜群」“からしマヨ”入り卵焼きはこんな仕上がり
投稿では、卵焼きを作る際に『からしマヨネーズ』を加える食べ方を紹介。「実は相性抜群なんです」として、卵4個に対して、からしマヨネーズ大さじ1を目安に加えるとしている。
ユーザーからは「からしマヨネーズ！常備してます いつもお世話になってます」「玉子焼き焼くときに油の代わりにからしマヨネーズで焼いてます」などのコメントが寄せられている。