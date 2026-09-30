プレミアリーグ、9季にわたるマンCの重大な違反を認定…9億ポンド以上が水増しか
プレミアリーグは29日、独立委員会がマンチェスター・シティに対し、9シーズンにわたるプレミアリーグの財務規則への重大な違反に関するすべての容疑、およびリーグの調査への協力義務違反に関する容疑の大部分について、違反を認定したことを発表した。
プレミアリーグは2023年2月に、2009年から2018年までの9年間にわたって正確な財務情報を提供しなかったことや、プレミアリーグの調査に協力しなかったことなどで、115件の財務規定違反でマンチェスター・シティを告発。クラブ側は否定を続けていたものの、2024年9月～12月に審理が行われた後、独立委員会は判決を下していなかった。
先日から複数の報道で115件の容疑のうち1件を除くすべてで違反と認定されたことが報じられていたなか、プレミアリーグの独立委員会が2009－10シーズンから2017－18シーズンにかけて以下の事実を認定したことを発表した。
・マンチェスター・シティはクラブの収益を人為的に水増しし、コストを削減するために、複数の商業パートナーと実態を伴わない契約（当事者間の真の合意内容を偽ったもの）を締結し、また他のパートナーとも同様の実態を伴わない合意を利用していた。
・同クラブは不正確な内容の財務諸表を提出し、監査人やサッカーの規制当局に対して財務の真実の状況を隠蔽していた。
・マンチェスター・シティはプレミアリーグおよびUEFA（欧州サッカー連盟）の双方の支出制限に著しく違反していた。
・プレミアリーグによる調査の過程でマンチェスター・シティはリーグに対する協力義務および最大限の誠実さをもって対応する義務に複数回違反した（指摘された4件の違反のうち3件が認定された）
その詳細として、独立委員会はマンチェスター・シティが当該期間中、複数のスポンサーと見せかけの商業取引を行っていたことを認定。これらは資金提供を偽装するスキームの一環であり、当該企業はスポンサー料の一部を支払うだけで済み、残額はクラブの所有者であるアブダビ・ユナイテッド・グループ・インベストメント・アンド・デベロップメント社（ADUG）が負担していたという。
また、このスキームの一環として、ADUGの資金提供によるさらなる見せかけの取り決めが行われ、クラブは実際の発生額よりも低い運営費を計上することが可能になっていたほか、クラブの選手肖像権を購入した事業体であるフォーダム社との間でも、ADUGが資金を提供する見せかけの循環取引が行われていたことを明らかにした。
プレミアリーグは2023年2月に、2009年から2018年までの9年間にわたって正確な財務情報を提供しなかったことや、プレミアリーグの調査に協力しなかったことなどで、115件の財務規定違反でマンチェスター・シティを告発。クラブ側は否定を続けていたものの、2024年9月～12月に審理が行われた後、独立委員会は判決を下していなかった。
・マンチェスター・シティはクラブの収益を人為的に水増しし、コストを削減するために、複数の商業パートナーと実態を伴わない契約（当事者間の真の合意内容を偽ったもの）を締結し、また他のパートナーとも同様の実態を伴わない合意を利用していた。
・同クラブは不正確な内容の財務諸表を提出し、監査人やサッカーの規制当局に対して財務の真実の状況を隠蔽していた。
・マンチェスター・シティはプレミアリーグおよびUEFA（欧州サッカー連盟）の双方の支出制限に著しく違反していた。
・プレミアリーグによる調査の過程でマンチェスター・シティはリーグに対する協力義務および最大限の誠実さをもって対応する義務に複数回違反した（指摘された4件の違反のうち3件が認定された）
その詳細として、独立委員会はマンチェスター・シティが当該期間中、複数のスポンサーと見せかけの商業取引を行っていたことを認定。これらは資金提供を偽装するスキームの一環であり、当該企業はスポンサー料の一部を支払うだけで済み、残額はクラブの所有者であるアブダビ・ユナイテッド・グループ・インベストメント・アンド・デベロップメント社（ADUG）が負担していたという。
また、このスキームの一環として、ADUGの資金提供によるさらなる見せかけの取り決めが行われ、クラブは実際の発生額よりも低い運営費を計上することが可能になっていたほか、クラブの選手肖像権を購入した事業体であるフォーダム社との間でも、ADUGが資金を提供する見せかけの循環取引が行われていたことを明らかにした。