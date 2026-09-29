パンケーキのようにふわふわな亀十「あずき」を実食

インスタで話題の映えスイーツ！「完全にビジュ買い」した進化系チーズケーキ「BISCAKE」は買うべき？

【お取り寄せスイーツNo.36】神戸にしか店舗がないバターサンド専門店のクリームサンディーズ！やっと手に入って大歓喜の巻【BonbonROCKett /ボンボンロケット】

【お取り寄せスイーツNo.20】バタークリームたっぷり罪な味。でもあっさりペロッと食べれてしまう大歓喜のレーズンバターサンド&いちごバターサンド【TABLES】

【鎌倉紅谷クルミッ子】を買いに、日本橋三越本店へ。休日の甘いもの巡り🍰【お取り寄せしない日】

チャンネル情報

このチャンネルでは30代女子のTOKOROがお取り寄せスイーツを中心に、食べてみたい！と思ったものをご紹介しております🍰