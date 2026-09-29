YouTubeチャンネル「TOKORO食品tv【お取り寄せスイーツ】」が、「【東京三大どら焼き】草月・うさぎや・亀十を食べ比べ！甘党が選ぶお気に入りは？【お取り寄せしない日】」と題した動画を公開した。
動画では、出演者のTOKOROが「東京三大どら焼き」として有名な老舗3店舗を巡り、それぞれの特徴を比較検証している。

最初に訪れたのは、浅草の「亀十」。大雨の中、1時間以上並んで購入したという「あずき」は、手のひらに乗る大判サイズだ。TOKOROは「パンケーキと口コミされる理由がわかるくらいふわふわ」と生地の質感を絶賛。ややずっしりとしており、甘くて粒がしっかりした餡との相性を高く評価している。

続いて東十条の「草月」に足を運び、看板商品の「黒松」を購入。小ぶりなサイズで、松の木肌に見えるような焼き色が特徴的だ。黒糖と蜂蜜を使った生地の「もちっぺたっ」とした食感と、やや粒感のある粗ごしの餡が絶妙にマッチしていると熱弁した。

3店舗目として紹介されたのは、上野の「うさぎや」。晴天に恵まれた日に購入し、上野公園のベンチで実食した。綺麗な見た目と薄めの生地が特徴で、噛み締めた瞬間に「シュワっと音がするんじゃないか」と思うほどきめ細かい気泡の生地だと表現。3つの中で最も弾力がありつつも歯切れが良く、こし餡のようなサラッとした食感の餡が食べやすいと語った。

3店舗を食べ比べた結果、TOKOROは草月の「黒松」を「私の一番の推し」と断言。黒糖と蜂蜜入りの皮の食感と味わいが最高だったと振り返った。最後には「こんなに一つ一つ個性があるんだ、違うんだという発見ができて面白かった」と述べ、自身の好みに合うどら焼きを見つける楽しさを伝えて動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:17

浅草「亀十」の行列に並び大判ふわふわのどら焼きを購入
01:06

パンケーキのようにふわふわな亀十「あずき」を実食
02:07

黒糖と蜂蜜が香る東十条・草月の「黒松」を実食
02:59

きめ細かい生地が特徴の上野「うさぎや」を実食
04:02

甘党が選ぶ東京三大どら焼きの「最推し」を発表

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