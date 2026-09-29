ノーラン版は第24歌を全カット？映画と原作が描く結末の違い

【第24歌】求婚者の家族による新たな復讐と神々の介入

【第23歌】「動かせない寝台」の秘密と夫婦の劇的な再会

【第22歌】オデュッセウスによる求婚者たちへの壮絶な復讐劇

【第21歌】ペネロペが求婚者たちに課した大弓の試練

悪趣味な設定に引き込まれる！B級ホラー『ユートピア 狂宴』の「生々しい狂気」が見逃せない

意外と知らない映画の演出 意味ありげに飛ぶハエが暗示する「邪悪な存在の接近」

映画独自解説家が読み解く文化コード 名作映画に登場する「迷路」の本当の意味

守鍬 刈雄のお暇なら映画でも

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【すぐにわかる】羊たちの沈黙 あらすじを手書き紙芝居 The Silence of the Lambs Picture-story show

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【すぐにわかる】 映画は娯楽。面白ければそれでよし！ そんな映画を短くまとめるストーリー編 そんな映画を深く掘り下げる解説編 この動画を見れば、映画がもっと楽しくなる！