失われた信頼を取り戻すために必要な覚悟

再出馬に欠かせない「反省の言葉」ではなく「仕組み作り」

パワハラの最大の恐怖は「部下が物を言えなくなること」

第三者調査で認定された暴言とパワハラの実態

「今回の事件は氷山の一角」元刑事が語るキャバクラ嬢が違法薬物に手を染めてしまう過酷な現実

「圧倒的すぎて鳥肌が立つ」元警視庁刑事がNetflixドラマ『ダウンタイム』を絶対見るべきと絶賛する理由

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。