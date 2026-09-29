ドジャースは今季レギュラーシーズンの全日程が終了。ナ・リーグ西地区優勝を5年連続で飾り、特にその原動力として活躍したのが山本由伸投手でした。チームで唯一先発ローテーションを守り抜き、MLBキャリアハイの14勝を達成。そのほかの成績をみてみると、チーム内で記録した数字では勝利数、防御率、奪三振でいずれもトップ。投手三冠を達成しました。

今季ドジャースは、レギュラーシーズンでは開幕から勝利を積み重ね、中盤から独走状態に。そしてレギュラーシーズン最後の試合で3年ぶりに100勝に到達するなど、圧倒的な強さでナ・リーグ西地区優勝を5年連続達成しました。その100勝の大台到達は、それに大きく貢献した山本投手にとっては、チーム加入3年目で初めてのことです。

そして山本投手のレギュラーシーズンの成績をみてみると、MLBでは昨季の12勝がキャリアハイでしたが、今季は2勝を積み重ね14勝を記録しました。そして防御率2.53はリーグ3位。その勝利数と防御率、さらに182奪三振は、チーム内で記録した数ではトップの数字を誇り、投手三冠を達成しています。※今季途中加入のタリク・スクーバル投手はトータル186奪三振を記録するもドジャースでは70個

ドジャース は10月4日から ワールドシリーズ 3連覇を目指すポストシーズンの戦いが始まります。第2 シード のため、ディビジョンシリーズからの登場で、ワイルドカードシリーズの ブレーブス (同東地区1位:第3 シード )対フィリーズ(同東地区2位:第6 シード )の勝者と対戦します。そのディビジョンシリーズでも山本投手の好投がみられるか注目です。