2024年6月、会社の敷地内でミャーミャー鳴いていた生後間もないメスの子猫、セルジオ悦子ちゃんを保護したセルゥゥゥゥァァァァァ（@cellbururu）さん。



【動画】髪が増えたかもしれない！？ 猫の「ゴロゴロ」音

慣れない子猫育てに奮闘するセルゥさんに、X（旧Twitter）を通じて猫好きさんたちから日々多くのアドバイスが殺到した。



そんなセルゥさんは当時、オンラインで「頭髪」の診察を受け、育毛薬（ミノキシジル内服薬）を毎日欠かさず飲んでいたという。



ある日、「猫に育毛剤は厳禁」というフォロワーさんからのアドバイスを受け、愛猫の安全のため、育毛薬の定期購入を停止したそうだ。



「ハゲる覚悟」を決め、愛猫の命と安全を優先

「わいがセルジオ悦子を保護してすぐにみんなが教えてくれたんやで。そんときはハゲる覚悟決めてAGAの薬を解約して、（手元にあった分を）数日おきに飲み、半年くらい前に薬がなくなったんやで。薬飲まなくなったけど、抜け毛が減り髪も増えた気がするんやで。薬飲まなくても猫のゴロゴロを聞いてると髪増えるのかもやで 」



＜セルゥゥゥゥァァァァァさんのXの投稿より＞



「薬飲まなくなったけど、抜け毛が減り髪も増えた気がする」というセルゥさんの驚きの言葉に、多くの反響が寄せられた。



「猫のゴロゴロ癒し効果はきっと全てにおいて有効なんやで」



「『ハゲる覚悟決めて』で涙腺崩壊した。 男の人がハゲを受け入れるってものすごく勇気の要ることですよね。なんて深い愛。これが愛じゃなくて何だって言うんだ」



もしや増えてる⁉︎

服薬をやめた際のことを詳しく伺ったところ、「毎月の出費と、自宅に薬を保管していると万が一、セルジオ悦子が口にしたら危険だと感じたため、車に保管しながら毎日飲んでたけど、薬をうっかり飲み忘れる日が増えて、やめても良いかなぁと思ってやめたんやで」と、セルゥさん。



そして、あるタイミングで「頭髪の変化」を実感したそうだ。



「美容室行っても頭頂部に育毛剤を塗布されなくなったのと、美容師さんもカットの際に髪の毛を少しすくようになり、これはもしや増えているんじゃないか……と感じたんやで。先日、洗面所の鏡と手鏡でチェックしたけど、間違いなく増えているんやで」（セルゥゥゥゥァァァァァさん）



ゴロゴロ以外にも、生活で変化が…

さらにセルゥさんは、「ゴロゴロ」以外にも愛猫との暮らしの中でいくつかの思い当たる節をXに投稿。



「薄毛が少し解消されたのには、セルジオ悦子との生活が始まり生活リズムが変わったのも大きいのかもやで。今までは午前３時くらいに寝て朝５時半頃に目を覚ましていたんやで。髪が伸びるタイミングのゴールデンタイム22時から２時に今まで起きて行動していたんやで。



セルジオ悦子と生活が始まり21時半から22時には眠るようになり、日付が変わって1時半に起こされるんやで。起こされているけど、以前よりゴールデンタイムに睡眠を確保できているのが要因になるのかもやで」



「（セルジオ悦子が）頭も舐めてくれたりするから、わいが寝てる時に治療してくれてるんやで」



「（自分の発毛を）みんなが祈り、わいもあまり気にしなくなり、みんなが送ってくれたスカルプDを継続して買うようになり、髪がしっかりしたおかげもあるんやで」



＜セルゥゥゥゥァァァァァさんのXの投稿より＞



「薄毛」を笑いに変えるぐらいがええんやで

愛猫のセルジオ悦子ちゃんは、セルゥさんが側にいるだけで、撫でてなくても常に、癒し効果抜群と言われる「ゴロゴロ」音を出し続けているという。



おかげで、今ではとくに「頭髪」を気にしなくなったというセルゥさん。



「薄毛に悩むと1日に何度も髪の毛をチェックして神経質になってしまうけど、薄毛のことをイジられたら笑いに変えるくらいの方がええのかもなんやで。気にせず健康的な生活していれば、わいみたいに増えるかもしれないんやで」（セルゥゥゥゥァァァァァさん）



今回のセルゥさんの投稿に対して、「猫飼ってるうちの父（今年90）、頭頂部の地肌が見えてたのに最近は地肌が見えんくなってたんやで。これも猫のおかげなんか？」「8年近く付き合ってた円形脱毛症、1年前に猫を保護してしばらくして気が付いたら自然と治ってたんやで」といった、同様の体験談も寄せられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース）