稀少なミス・マープル作品も！「ミステリーの日」にアガサ・クリスティー原作映画6本を放送

10月7日の「ミステリーの日」を記念し、日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」では10月6日（火）から7日（水）にかけて“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが生んだ二大キャラクター、エルキュール・ポアロとミス・マープルが活躍する傑作ミステリー映画6本を放送！

【10/7はミステリーの日！特集】ラインナップ

オスカー女優のマーガレット・ラザフォード（『予期せぬ出来事』）がミス・マープルを演じた1960年代製作の人気シリーズ4本は、本来ポアロ作品の「葬儀を終えて」と「マギンティ夫人は死んだ」を下敷きにしたり、オリジナル脚本を使ったりと、新鮮な形でストーリーが展開する。60年以上が経った現在はなかなか見ることができない貴重な作品なので、4作すべてを一気見できるこの機会をお見逃しなく！ また、ケネス・ブラナー監督・主演のポアロシリーズからは、『名探偵ポアロ：ベネチアの亡霊』がCS初放送となるほか、豪華キャストで贈る『オリエント急行殺人事件（2017年）』も登場。

『ミス・マープル／夜行特急の殺人』

10月6日（火）17：45～

オスカー女優マーガレット・ラザフォードがミス・マープルを演じる人気映画シリーズ第1作。「パディントン発4時50分」を原作に、老嬢の素人探偵が夜行列車内で起きた殺人事件に挑む。

英国パディントン発の列車に乗った推理小説好きの老嬢ミス・マープルは、追い抜きの特急列車内で女性の絞殺現場を目撃。すぐに車掌や警察に訴えるが、死体が見つからないため信じてもらえない。彼女は問題の列車の走行ルートにあるアカンソープ邸が怪しいと睨み、屋敷にメイドとして潜入する。

『ミス・マープル／寄宿舎の殺人』

10月6日（火）19：30～

オスカー女優マーガレット・ラザフォードがミス・マープルを演じる人気映画シリーズ第2作。「葬儀を終えて」を原作に、ある老人の死に疑問を抱いた老嬢探偵ミス・マープルが事件の謎を解く！

ミス・マープルは寄付を募るため富豪のエンダビー氏を訪ねるが、彼は階段から落ちて死亡してしまう。猫に驚き心臓麻痺を起こしたせいだと思われたが、エンダビー氏の妹コーラが「兄は殺された」と言い出す。ミス・マープルは友人ストリンガーを駆り出して独自調査を開始するが…。

『名探偵ポアロ：ベネチアの亡霊』

10月6日（火）21：00～ ※CS初放送

ケネス・ブラナー監督・主演のポアロシリーズ第3作。「ハロウィーン・パーティ」を原作に、ベネチアで起きた殺人事件を描く。

ミステリアスな水上の迷宮都市ベネチア。隠遁生活を送っていたポアロは霊媒師のトリックを見破るため、子どもの亡霊が出現するという降霊会に参加する。そこでは様々な超常現象が発生し、招待客が人間には不可能と思われる方法で殺される。さらにポアロ自身の命も狙われ…。

『ミス・マープル／最も卑劣な殺人』

10月7日（水）17：30～

オスカー女優マーガレット・ラザフォードがミス・マープルを演じる人気映画シリーズ第3作。「マギンティ夫人は死んだ」を原作に、元女優殺害事件の陪審員となったミス・マープルが事件の真相に迫る！

元女優のマギンティ夫人が殺され、彼女の家の下宿人ハロルドが犯人として逮捕された。裁判では誰もがハロルドの有罪を信じていたが、陪審員の中でミス・マープルだけが異論を唱える。マギンティ夫人が誰かを恐喝していたことを突き止めた彼女は、ある劇団に潜入して捜査を開始する。

『ミス・マープル／船上の殺人』

10月7日（水）19：15～

オスカー女優マーガレット・ラザフォードがミス・マープルを演じる人気映画シリーズ第4作。オリジナル脚本で、船上を舞台にした殺人事件の謎解きを描く。

青少年更生センター理事会の委員となったミス・マープルは、委員の一人が死亡する現場に居合わせた。原因は心臓麻痺と診断されたが、彼の嗅ぎタバコに毒が含まれていたことが判明。理事会が所有する訓練船バトルドア号が怪しいと睨んだミス・マープルは単身、船に乗り込んでいく。

『オリエント急行殺人事件（2017年）』

10月7日（水）21：00～

ケネス・ブラナー監督・主演のポアロシリーズ第1作。「オリエント急行殺人事件」を原作に、豪華列車の中で起きた殺人事件に名探偵ポアロが挑む。

ヨーロッパ各地を結ぶ豪華寝台列車オリエント急行。トルコからフランスへ向けて発車した直後、客室で男が刺殺される事件が発生する。偶然、乗り合わせていた世界的名探偵エルキュール・ポアロは鉄道会社からこの事件の捜査を依頼されるが、乗客全員には完璧なアリバイがあった…。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.