元千葉ロッテドラ１右腕・大嶺祐太が初告白「羨ましかった」唐川侑己への本音とドラフト騒動の真相
YouTubeチャンネル「プロ野球2nd_元プロ野球選手にロングインタビュー」が「【大嶺祐太｜前編】「羨ましかった…」唐川侑己を見て感じた“後悔”と“羨望”／ソフトバンク志望からロッテへ…ドラフト騒動の真相／料理人の現在の姿」を公開しました。動画では、元プロ野球選手の大嶺祐太さんが、料理人としての現在の姿や、波乱に満ちたドラフト騒動の真相、さらに同期入団の唐川侑己選手に抱いていた率直な本音を明かしています。
現在、東京・門前仲町にある創作ダイニング「HA-LY 爬竜船」で厨房に立っている大嶺さん。料理経験はほぼゼロから独学で腕を磨き、飲食店のほかにも野球スクールやアパレルブランドの運営など、多岐にわたるセカンドキャリアを歩んでいる様子が紹介されます。
話題はプロ入り前のエピソードへ移ります。高校入学当初は球速119キロで「絶対に無理なんだな」とプロ入りを諦めかけていた大嶺さんですが、練習試合で出会った相手校の監督からのワンポイントアドバイスをきっかけに球速が劇的にアップしたと振り返ります。その後、怪我で投げられない時期にも足繁く通ってくれたソフトバンクのスカウトに心を動かされ、同球団への入団を熱望するようになりました。
しかし、ドラフト会議ではソフトバンクとロッテが競合の末、ロッテが交渉権を獲得します。当時の複雑な心境を「信じたくない自分がいた」と吐露しつつも、入団後には周囲の優しさに触れ「本当に素晴らしい先輩たちなんだな」とロッテの温かさに心が救われたエピソードを語りました。
また、同期入団の唐川侑己選手に話題が及ぶと、大嶺さんは「次元が違うと思っていた」と回顧。「俺もこういう風にやってたらもうちょっと違ったのかな」と自身の過去を省みつつ、「すごく羨ましいなとは常に思っていました」と当時の率直な感情を明かしました。
プロ野球という厳しい世界で葛藤や挫折を経験し、現在は新たなフィールドで挑戦を続ける大嶺さん。かつてのライバルへのリスペクトや自身の歩みを客観的に振り返る姿から、大嶺さんの実直な人柄が伝わる対談となっています。
現在、東京・門前仲町にある創作ダイニング「HA-LY 爬竜船」で厨房に立っている大嶺さん。料理経験はほぼゼロから独学で腕を磨き、飲食店のほかにも野球スクールやアパレルブランドの運営など、多岐にわたるセカンドキャリアを歩んでいる様子が紹介されます。
話題はプロ入り前のエピソードへ移ります。高校入学当初は球速119キロで「絶対に無理なんだな」とプロ入りを諦めかけていた大嶺さんですが、練習試合で出会った相手校の監督からのワンポイントアドバイスをきっかけに球速が劇的にアップしたと振り返ります。その後、怪我で投げられない時期にも足繁く通ってくれたソフトバンクのスカウトに心を動かされ、同球団への入団を熱望するようになりました。
しかし、ドラフト会議ではソフトバンクとロッテが競合の末、ロッテが交渉権を獲得します。当時の複雑な心境を「信じたくない自分がいた」と吐露しつつも、入団後には周囲の優しさに触れ「本当に素晴らしい先輩たちなんだな」とロッテの温かさに心が救われたエピソードを語りました。
また、同期入団の唐川侑己選手に話題が及ぶと、大嶺さんは「次元が違うと思っていた」と回顧。「俺もこういう風にやってたらもうちょっと違ったのかな」と自身の過去を省みつつ、「すごく羨ましいなとは常に思っていました」と当時の率直な感情を明かしました。
プロ野球という厳しい世界で葛藤や挫折を経験し、現在は新たなフィールドで挑戦を続ける大嶺さん。かつてのライバルへのリスペクトや自身の歩みを客観的に振り返る姿から、大嶺さんの実直な人柄が伝わる対談となっています。
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