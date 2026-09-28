同期入団・唐川侑己に抱いていた「次元が違う」という羨望

元プロ野球選手・米野智人「もう辞めます」イップスでどん底から放った″伝説の逆転満塁弾″の裏側

引退後に“寿司職人”に転身…長田秀一郎が語る、最終年に起きた「理解不能な1球」

「投げられません」と言えばよかった…進藤拓也が明かすプロでの後悔とヒジの異変

【木村昇吾｜前編】横浜に捨てられたトレード／ブラウン監督に怒られた“姿勢”／緒方孝市に鬼ギレされた日｜木村昇吾の“道半ば”のアスリート人生（横浜ベイスターズ～広島東洋カープ～埼玉西武ライオンズ）

【太田賢吾】野球人生の暗転…山岡泰輔の１球／愛称“ケリー”の由来／引退後は未経験の●●業へ挑戦！｜太田賢吾の野球人生

【石川俊介】阪神用具係の過酷な裏側／後悔…野球人生が狂った“オフの休み方”／藤川球児の凄さ｜石川俊介のプロ野球人生（阪神タイガース）

チャンネル情報

元プロ野球選手が歩んだ野球人生、セカンドキャリアの新たな挑戦を伺うインタビューチャンネルです。 月曜 ２０時～ 不定期投稿 🔥スポンサー様募集中🔥 当チャンネルをご支援いただけるスポンサー様を募集しています。 📩 info.baseball2nd@gmail.com 📩