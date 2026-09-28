今月24日に行われた米中首脳会談を経て、習近平国家主席は26日に一連の日程を終え帰国の途に就いた。

会談後、中国国内のメディアは、新華社が公表した「8項目の成果と合意」を相次いで報道し、今回の訪問を大きく取り上げた。

中国国内の受け止めを見る限り、中国側はこの首脳会談を単なる儀礼的対話にとどまらず、「一方的な圧力の時代から、対等な時代への移行」という戦略的勝利として位置づけていることがうかがえる。

本稿では、中国国内で報じられている「8項目の成果と合意」の全容を整理した上で、中国共産党機関紙「人民日報」傘下の国際情報紙「環球時報」の社説を読み解き、中国が描く新たな米中関係の思惑を考察する。

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新華社が今回の首脳会談における具体的成果として公表した骨子は、以下の8点に集約される。

1．新たな二国間関係の定義

「尊重、公平、対等」に基づく、米中の建設的かつ戦略的安定関係の構築。

2．多国間サミットの相互支持

APECおよびG20サミットの成功に向けた相互支援。双方の首脳が相手国で開催されるサミットに出席する意向も示した。

3．核不拡散と国際水路の安全

イランによる核兵器開発の阻止と核不拡散への取り組み、および国際水路における不当な通航料徴収を認めないことで一致。

4．歴史的記憶の再確認

第二次世界大戦における米中の同盟関係を振り返り、戦後国際秩序の維持と軍国主義の復活防止に向けた共通認識を確認。

5．通商・経済協議の進展

300億ドル規模の対象品目について、相互に関税待遇を引き下げる取り決めで合意。貿易理事会などを通じた継続的な協議の枠組みも確認された。

6．麻薬取締の協力成果

麻薬物質に関する複数の事件で、米中の法執行機関が共同摘発を実施した成果を確認。

7．AI対話の創設

AIのリスクに関する情報交換に加え、AI関連事案が発生した際の二国間対話チャンネルを設置。

8．民間・文化交流の継続

米国のアトランタ動物園へのジャイアントパンダ貸与や、今後5年間で米国の青少年10万人を中国に招待する交流計画など、人的交流の促進を確認。

これら8項目は、通商・安保から文化に至るまで多岐にわたるが、少なくとも今回取り上げる「環球時報」の社説で強調されているのは、これを「対等」な関係の定着として語っている点である。

政府系メディアの社説から読み解く中国側の思惑

この8項目の合意を受け、中国の対外世論のけん引役である「環球時報」は28日未明、社説を掲載した。その論調は、米国との対立をあおるよりも、今回の合意を中国外交の成果として位置づけることに重点を置いている。

「環球時報」の記述から浮き彫りになるのは、以下の3点である。

・対等性の強調とゼロサムゲームの否定

中国国内の言説を追うと、中国側は今回の首脳会談を単なる儀礼的対話ではなく、「一方的な圧力から対等な関係へ」という米中関係の転換点として位置づけようとしていることがうかがえる。米国との関係性に上下はなく、一方的ないじめは通用しないと宣言したことは、国内に「米国と対等に渡り合った」という自負を与えている。

・通商問題の制度化

300億ドル規模の関税引き下げをWin-Winの関係を構築した成果として位置づけている。さらに注目すべきは、貿易理事会などの二国間メカニズムを通じて摩擦を処理する方針を打ち出している点だ。関税の応酬を繰り返すのではなく、継続的な協議の枠組みの中で交渉する段階への移行を強調している。

・米国へのけん制と残された警戒心

重要なのは結びにおいて「米側が約束を果たすかは依然として監視が必要」と釘を刺している点だ。成果を称えつつも、社説では関税、技術規制、台湾問題が重要懸案として列挙されており、今回の合意によってこれらの対立が解消されたわけではないことを示している。

米中対立の戦術的休戦

これらの中国側の記事から読み取れるのは米中対立の第3ステージへの移行である。第二次トランプ政権発足以降、米中の攻防は以下の時系列で変化してきた。

第1ステージ（2025年前半）：力によるねじ伏せ

第二次トランプ政権発足当初は第一次と同様に関税圧力を武器に、中国から譲歩を引き出す手法が試みられた。

第2ステージ（2025年後半～2026年前半）：副作用によるこう着

しかし、中国が報復と内製化で持久戦に持ち込み、米国内でもインフレや産業界の反発という副作用が発生したことで、米国側も一方的なディールを強要し続けることが困難となった。

第3ステージ（2026年後半～）：戦術的休戦と枠組み化

今回の会談を経て、米中両国は全面的な対立の解消ではなく、摩擦をコントロールしながらお互いの利益を模索する段階に入ったと考えられる。

今回の首脳会談で興味深いのは、同じ合意をめぐっても、米中両国がそれぞれ異なる成果を強調している点だ。

中国側から見れば、関税圧力に対抗し、米国に対等な関係を認めさせたという成果になる。一方、米国側から見れば、貿易上の譲歩を引き出しつつ、AIや安全保障などの競争領域で対話の窓口を確保する対応と位置づけられる。

双方の思惑は必ずしも一致していない。それでも、関税の応酬を続ける局面から、協議の枠組みを通じて対立を管理する局面へと移行しつつあることは、今回の会談が示した重要な変化である。

筆者は中国メディアが「尊重、公平、対等」を繰り返す背景には、中国が自らを「米国と対等に渡り合う大国」として位置づけ、その認識を新たな外交の出発点にする動きを象徴していると考えている。

文/下川英馬 内外タイムス