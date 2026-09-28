「本物なの？」「恥ずかしい」 トム・ハンクス妻、息子とおそろい巨大タトゥーにファン仰天
トム・ハンクスの妻として知られる歌手で俳優のリタ・ウィルソンが、インスタグラムで36歳の息子チェットとおそろいの巨大なタトゥーを披露し、ファンに衝撃を与えている。
【写真】息子と同じデザイン トム・ハンクス妻の背中に“巨大タトゥー”
新曲「STRANGER WITH AGE」をリリースしたリタは、現地時間9月23日の投稿で、「STRANGER WITH AGE（年齢を重ねるにつれて疎遠になる人）？ 誰？ 私？ 私は大好きよ！ 他にも年齢を重ねるにつれて疎遠になる人はいる？ STRANGER WITH AGEは世界中で配信中」と新曲をアピール。
あわせて、背中一面に十字架のタトゥーが入っているように見える写真をシェア。この十字架は、息子チェットも今年5月に投稿した動画で、同じデザインとみられるものを披露していた。
これに対し、コメント欄には「本物のタトゥーなの？」「誰が彫ったの？」「なぜ？」といった疑問の声や、「ひどい」「男性はみんなママとおそろいのタトゥーを望むよね」「こっちが恥ずかしくなる」など否定的な声も上がり、困惑するファンの反応が相次いだ。
ハリウッドのパワーカップルとして知られるリタとトムには、現在36歳の息子チェットと、30歳の息子トルーマンがいる。また、トムには前妻との間にコリンとエリザベスがおり、作家であるエリザベスを除く3人の息子は、いずれもエンターテインメント業界で活動している。俳優・シンガーとして活動するチェットは今年3月、旅行先のコロンビアから帰国できなくなったことをSNSで明かすなど、お騒がせエピソードでも知られている。
引用：「リタ・ウィルソン」Instagram（＠ritawilson）
「チェット・ハンクス」Instagram（＠chethanx）
【写真】息子と同じデザイン トム・ハンクス妻の背中に“巨大タトゥー”
新曲「STRANGER WITH AGE」をリリースしたリタは、現地時間9月23日の投稿で、「STRANGER WITH AGE（年齢を重ねるにつれて疎遠になる人）？ 誰？ 私？ 私は大好きよ！ 他にも年齢を重ねるにつれて疎遠になる人はいる？ STRANGER WITH AGEは世界中で配信中」と新曲をアピール。
これに対し、コメント欄には「本物のタトゥーなの？」「誰が彫ったの？」「なぜ？」といった疑問の声や、「ひどい」「男性はみんなママとおそろいのタトゥーを望むよね」「こっちが恥ずかしくなる」など否定的な声も上がり、困惑するファンの反応が相次いだ。
ハリウッドのパワーカップルとして知られるリタとトムには、現在36歳の息子チェットと、30歳の息子トルーマンがいる。また、トムには前妻との間にコリンとエリザベスがおり、作家であるエリザベスを除く3人の息子は、いずれもエンターテインメント業界で活動している。俳優・シンガーとして活動するチェットは今年3月、旅行先のコロンビアから帰国できなくなったことをSNSで明かすなど、お騒がせエピソードでも知られている。
引用：「リタ・ウィルソン」Instagram（＠ritawilson）
「チェット・ハンクス」Instagram（＠chethanx）