イラストレーターのかこ みかこさんの漫画「前にXで見たやつをやってみた結果……」が、Xで合計2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

SNSで見かけた、「タンクトップの上からブラジャーを着ける」という方法を試してみた作者。すると突然雨が降ってきたので、上からTシャツを着て、下校する娘を迎えに行くことにしたのですが…という内容で、読者からは「私もやってみようかな」「やってみた結果が一番説得力ありますね」「思わず笑いました」などの声が上がっています。

快適すぎて元に戻れない？

かこ みかこさんは、Xやnoteで作品を発表しています。かこ みかこさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

かこ みかこさん「今年の4月に会社を退職したことをきっかけに、日常の出来事をイラストエッセーとして描き始めました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

かこ みかこさん「SNSで見かけた着方を試してみたところ、想像以上に快適で感動しました。『これは誰かに教えたい！』と思い、漫画にしました」

Q.娘さんのお迎えに行ったとき、この着方をしていることを周囲に気付かれませんでしたか。

かこ みかこさん「誰にも気付かれませんでした。その後も毎日のように実践していますが、今のところ誰にも気付かれていません」

Q.この着方の、どのような点が快適なのでしょうか。

かこ みかこさん「ワイヤーが肌に直接当たらず、汗をかいてもタンクトップが吸収してくれるところです。あまりに快適で、通常の着方には戻れなくなりました」

Q.普段から、SNSで話題になったことは試す方ですか。

かこ みかこさん「すぐにできることは積極的に試します。今回の方法も、特別な道具やお金が必要なかったので、気軽に試してみました」

Q.SNSで見たアイデアや工夫の中で、実際に試してよかったものはありますか。

かこ みかこさん「最近では、SNSで見かけた鶏むね肉の焼き方を試しました。半信半疑でしたが、本当にしっとりおいしく仕上がっていて驚きました」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かこ みかこさん「『タンクトップとブラジャーを同系色にすると、さらに目立ちにくい』『冬はあったか系インナーの上からブラジャーを着けている』など、たくさんのアイデアを教えていただきました。私自身も勉強になりました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

かこ みかこさん「イラストエッセーや漫画を描き続けながら、イベントへの出展や、個展の開催にも挑戦していきたいと考えています」