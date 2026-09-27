ママさんのごはんの呼び掛けに、全力で応じる子猫ちゃん。食事のお誘いを待っていたのかもしれません。

まるで会話をしているかのような子猫ちゃんの反応は34万回以上再生され、「めっちゃ！めっちゃ！可愛い！！」「よちよちあるくのかわいすぎる」「お目々クリクリ」「なんなんや、この愛らしすぎる物体は」といったコメントが国内外から寄せられています。

【動画：子猫に『ごはん食べる？』と声をかけたら…元気いっぱいな『可愛すぎる反応』】

「ごはん食べる？」に反応

Instagramアカウント『あむうにごま』に投稿されたのは、ミヌエット「あむ」くんの姿。妹猫の「うに」ちゃん、「ごま」ちゃんと仲良く暮らしているあむくん。2匹の妹の頼もしいお兄ちゃんなのだそう。

そんなあむくんがまだ子猫だった頃、ママさんが小さなあむくんに、ごはんの呼び掛けをしたといいます。すると、あむくんが想像以上の反応を見せたそうで…。

生命力あふれるお返事

ママさんが「あむ、ごはん食べる？」と声を掛けると、あむくんが近付いてきたといいます。そして、「食べるー！」というように、力いっぱい「ニャー」とお返事したのだそう。見ているほうも元気をもらえる、全力のお返事です。

ママさんがもう1度「お腹空いた？ごはん食べる？」と聞くと、あむくんが再び「ウニャー」と鳴いたといいます。まんまるな目でママさんを見ながら、思いきり鳴いたというあむくん。「ママ、お腹空いたー」と訴える子どものようです。

妹猫にも受け継がれ…

ママさんが三たび「あむ、ごはん食べる？」と尋ねると、大きな声で「ウニャーン」のお返事。ママさんの声掛けにきちんとお返事できる、お利口さんな子猫ちゃんです。こんなに可愛くお返事してくれたら、何度でも尋ねたくなるのも頷けます。

「ほんと可愛い」とママさん。あむくんの可愛すぎるお返事に、メロメロになってしまったのだそう。あむくんのごはん好きは今では妹猫のうにちゃん、ごまちゃんにも受け継がれ、2匹ともごはんの呼び掛けに元気なお返事をしてくれるのだとか。3兄妹が並んでごはんを頬張る姿を見るのが、毎日楽しみなママさんなのでした。

投稿には、「ここの猫ちゃん達はご飯に対するにゃーがとんでもなく可愛いな」「もふもふにゃんこ。かわいい」「ニャア～が長すぎて可愛い」「ちびあむ愛おしい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『あむうにごま』には、ミヌエットあむくんとうにちゃん、マンチカンごまちゃんの楽しくてキュートな日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『あむうにごま』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。