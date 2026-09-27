イラストレーターのnakata benchさんの漫画がインスタグラムで7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

1歳次男のイヤイヤ期に苦戦する父。機嫌を直してもらおうとさまざまな方法を試しますが、なかなか効果はありません。しかし、サングラスをかけた途端…という内容で、読者からは「謎すぎる…！」「試してみようかな」「うちの娘と同じです！」などの声が上がっています。

イヤイヤ期の「謎すぎる」対処法

nakata benchさんは、インスタグラムで作品を発表しています。nakata benchさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

nakata benchさん「普段からいろいろなことをして機嫌を直してもらっているのですが、作中の方法で落ち着いてくれたのが意味不明で。また、そのまま食べている様子も面白かったので、漫画にしてみました」

Q.このとき、次男くんがピタッと落ち着いた様子を見て、どのように感じましたか。

nakata benchさん「『どういうこと？』と、頭の中がはてなマークでいっぱいでした」

Q.この他にも、落ち着いてくれる方法はあるのですか。

nakata benchさん「『子ども用の消防士のヘルメットをかぶせる』『絵本を脱衣所の棚まで持っていかせる』『カブトムシを見せる』などをすると、落ち着いてくれます」

Q.次男くんのイヤイヤぶりを、どのように感じていますか。

nakata benchさん「にらんできたり、『行かないもん』『食べないもん』『寝ないもん』と拒否したりするなど、自分の感情を表現できるようになってきて、成長を感じつつ、面白かわいいなとも思っています」

Q.イヤイヤ中の次男くんと接するときは、どのようなことに気を付けていますか。

nakata benchさん「できるだけテレビやYouTube、アイス、お菓子などを使わない方向で機嫌を直せればいいな、と思っています。それがクセになってしまうと困るなと。また、何もしなくてもコロッと機嫌が直ることもあるので、あまり深くは考えないようにしています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

nakata benchさん「『うちも試してみます』『イヤイヤ期、分かります』『謎ですよね』という共感のコメントをたくさんいただきました。中には、『うちの娘もまったく同じ方法で落ち着きます』という方もいて驚きました」