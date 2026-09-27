大相撲秋場所（東京・両国国技館）は、２７日に千秋楽を迎える。１４日目（２６日）は１年ぶりの優勝を目指す横綱大の里（２６＝二所ノ関）が大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）に土俵際で突き落とされて３敗目。１２日目まで後続に２差をつけて首位を独走しながらも、終盤の連敗で大関安青錦（２２＝安治川）に星で並ばれた。

千秋楽の結びは大の里と安青錦による相星決戦。横綱と大関の直接対決に注目が集まる一方で、角界内には懸念もある。どちらが賜杯を抱いても、６場所連続で１２勝での優勝となるからだ。

親方衆の一人は「大の里は以前と比べ、安心して見ていられる相撲が少ない。安青錦も（ケガの影響で）場所前に稽古ができなかったと聞く。その力士が優勝というのも…」と複雑な表情。１２勝Ｖが続くことには「力が拮抗していると言えば聞こえはいいが、全体のレベルが下がっている証拠」と指摘した。

横綱と大関の千秋楽相星決戦は、２０２１年名古屋場所の横綱白鵬-大関照ノ富士（白鵬が全勝優勝）以来５年ぶり。大の里と安青錦は〝頂上対決〟にふさわしい戦いを見せることができるのか。看板力士の真価が問われる一番となる。