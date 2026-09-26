ベッドの上で二度寝をしようとしているポメラニアンさん。飼い主さんに対してみせた『あざと過ぎるおねだり方法』が話題になっているのです。

悶絶必至…！あまりにも可愛すぎるその光景は記事執筆時点で15.6万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：『二度寝するから撫でて』と頼んでくる犬→絶対に断ることができない『おねだり方法』】

二度寝しようとしている小型犬が…

Xアカウント『@boku_ponchan』に投稿されたのは、二度寝しようとしているポメラニアンさんの行動。

この日、飼い主さんとお家でのんびり穏やかな時間を過ごしていたという「ぽん」ちゃん。どうやら『二度寝』をするために飼い主さんに『おねだり』を始めたのだそう。

『あざと過ぎるおねだり方法』に悶絶

『二度寝するから撫でて』と、寝転がりながら飼い主さんの手を抱き寄せたというぽんちゃん。

小さくてふわふわのおててでギュッと飼い主さんの手を移動させて『撫でて』とアピールするそのお姿はあまりにもあざとく、愛くるしいものだったといいます。

撫でてもらうととっても気持ちよさそうにウトウトし始めたというぽんちゃんですが、飼い主さんが『やっと寝たかな』と手を止めて離そうとすると…。

すぐさま気付いて目を開け、サッとおててを動かして飼い主さんの手を捕まえたのだそう。『ちゃんと撫でてて』とばかりに腕を抱きしめ直すのだとか。

見ているだけで思わず頬が緩んでしまうぽんちゃんのあざと過ぎる『撫でて』アピールは、飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「撫でての仕方がめためたに可愛すぎるぅうう」「手を止めた瞬間に起きるの、完全にバレてるｗ」「かわいい」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな男の子の日常

ぽんちゃんは、とっても甘えん坊さんで表情豊かな男の子。飼い主さんを翻弄するプロであり、日々更新していくたくさんの『可愛い』に溢れた日常はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすぽんちゃんの日常は日々多くのユーザーにポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@boku_ponchan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。