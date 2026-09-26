実家のお寺を訪れ、本堂へと向かって歩いていく男の子。するとワンコも後ろからついていき、あまりにも賢すぎるお参りの光景を見せたそうです。

話題となった投稿は記事執筆時点で44万再生を突破。「微笑ましい」「ちゃんとお座りして偉い」といった称賛のコメントが寄せられています。

【動画：実家の『お寺』にきた男の子→犬が後ろからついてきて…あまりに賢い『お参りの光景』】

男の子の後ろについて本堂へ

Instagramアカウント「1221fuku」に投稿されたのは、チワックスの「福」くんと飼い主さんの次男くんのお姿。福くんは2021年12月生まれの男の子です。とある日、ふたりはママさんの実家であるお寺を訪れていたといいます。

畳敷きの廊下を本堂へ向かって歩いていく次男くん。そのすぐ後ろには、しっぽを振りながらテンポよく歩く福くんの姿があったそう。次男くんの歩調に合わせるかのように一定の距離を保ってついていく様子は、なんとも可愛らしく頬が緩みます。

「おすわり」の合図を聞いた福くんは…

本堂に入ると、次男くんは振り返って福くんに「おすわり」と声をかけ、手で合図を出したそうです。すると福くんは目の前ですぐにおすわり。次男くんはそんな福くんに「待っててね」と伝えてから、お参りをするため椅子へ向かったといいます。

次男くんがおりんを鳴らしてお参りを始めても、福くんは静かに待っていたそう。響く音にも大きく動じることなく、次男くんの背中を見つめていたのだとか。お参りの間、次男くんの言葉をしっかりと聞いて行動する福くんの賢さには、思わず感心してしまうのでした。

本堂の廊下では一緒にかけっこも！

別の投稿では、お寺で過ごす福くんと次男くんの無邪気な姿も。本堂の長い廊下の奥に並んだふたりは、「よーい、どん」の合図でほぼ同時にスタート。畳の上を軽快な足取りで走り出したそうです。

福くんは次男くんの隣を走り、ふたりで勢いよく廊下を駆け抜けたといいます。楽しそうな笑顔を浮かべる次男くんと、パタパタと足音を響かせながら走る福くん。お参りのときとはまた違った、ふたりの微笑ましい光景なのでした。

話題となった投稿には「なんとも微笑ましいです」「お兄ちゃんの後ろをついて行くお尻としっぽが可愛い」「指示をしっかり聞いてお座りして静かに待ててすごい」「賢すぎて会いたい」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「1221fuku」では、福くんがご家族と過ごす日常の様子が投稿されています。3人のお子さんと一緒に過ごす福くんの、可愛らしく心和む姿を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「1221fuku」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。